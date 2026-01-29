Biogazownie to lokalne, stabilne źródła energii, która pracują na rzecz polskiej wsi. Wspierają rozwój obszarów wiejskich, pozwalają efektywniej wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa i dają rolnikom nowe źródło dochodu. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które będą impulsem dla rozwoju biogazu – ułatwią planowanie inwestycji i zapewnią przewidywalne przychody. To korzyści nie tylko dla inwestorów, ale dla całych lokalnych społeczności – większe bezpieczeństwo energetyczne, lepsze wykorzystanie surowców z gospodarstw rolniczych i wzmocnienie lokalnej ekonomii. Chcemy, aby biogaz stał się jednym z fundamentów lokalnej energetyki

– mówi Minister Energii Miłosz Motyka.

Dlaczego biogaz jest kluczowy dla polskiej energetyki?

Biogaz to ogromna szansa dla wsi i rolnictwa. Potencjał biogazu rolniczego w Polsce szacuje się na ponad 8 mld m³ rocznie. W obecnej sytuacji geopolitycznej i w dobie kryzysu energetycznego zwiększanie udziału stabilnych, niezależnych od zewnętrznych dostawców źródeł energii, jest szczególnie istotne. W przeciwieństwie do innych źródeł OZE biogazownie mogą pracować nawet 8 tys. godzin w roku, czyli przez ok. 90% czasu. Umożliwiają też zastępowanie paliw kopalnych energią odnawialną, zagospodarowanie odpadów z gospodarstw i przetwórstwa oraz wykorzystanie pofermentu jako naturalnej alternatywy dla nawozów mineralnych

– mówi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski.

Jednym z kluczowych elementów projektu reformy energetycznej jest wprowadzenie jasnych i wiążących terminów dla operatorów systemów elektroenergetycznych na początkowym etapie rozpatrywania wniosków o określenie warunków przyłączenia.

Operator będzie miał 60 dni na potwierdzenie kompletności wniosku o warunki przyłączenia albo wezwanie do jego uzupełnienia. Rozwiązanie to ogranicza sytuacje, w których inwestorzy przez długi czas pozostawali bez informacji zwrotnej, co hamowało proces inwestycyjny i utrudniało pozyskanie finansowania.

Nowe regulacje — koniec niepewności dla inwestorów

Nowe przepisy wprowadzają również ułatwienia przyłączenia do sieci dla sezonowego oddawania energii do sieci. Biogazownie, które mają harmonogram pracy, będą mogły – w okresie od marca do września – wprowadzać energię do sieci z gwarantowaną mocą przyłączeniową przez co najmniej 14 godzin na dobę. Zapewnia to stabilniejsze warunki funkcjonowania instalacji biogazowych, lepsze bilansowanie energii oraz większą przewidywalność przychodów.

Wnioski o przyłączenie biogazowni z harmonogramem pracy będą też zwolnione z obowiązku sporządzenia ekspertyz wpływu na sieć elektroenergetyczną. Rozwiązanie to ma uprościć i skrócić procedury przyłączenia tego typu instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Priorytetowe traktowanie i lepsze planowanie infrastruktury

Nowela ustawy Prawo energetyczne wzmacnia pozycję biogazowni w systemie elektroenergetycznym. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci biogazownie będą ograniczane lub odłączane w ostatniej kolejności. To podkreślenie ich roli jako stabilnych i przewidywalnych źródeł energii.

ujęcie biogazowni w planach rozwoju sieci – operatorzy systemów energetycznych będą zobowiązani uwzględniać potrzeby inwestycyjne biogazowni w planach rozwoju sieci. Umożliwi to realizację projektów, które dotychczas blokował brak infrastruktury.

gwarancja przyłączenia – w przypadku odmowy przyłączenia, proces nie zostanie zakończony. Operator będzie musiał zawrzeć umowę o przyłączenie i wskazać termin jej realizacji po uzgodnieniu niezbędnych inwestycji w planie rozwoju sieci. Dzięki tej zmianie inwestorzy uzyskają perspektywę przyłączenia do sieci na zasadach ogólnych.

zwrot kosztów – jeśli przyłączenie instalacji będzie wymagało dodatkowych inwestycji w sieć, po uwzględnieniu jej w planie, wytwórca energii odzyska różnicę między uzgodnionymi kosztami realizacji przyłączenia a wymaganą wysokością opłaty za przyłączenie. Wpłynie to korzystnie na warunki inwestowania w instalacje biogazowe i zwiększy pewność planowania projektów.

Zmiany obejmują także kwestie formalne. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opracuje i opublikuje jednolite wzory sprawozdań dla wytwórców biogazu i biometanu. Formularze te będą mogły być aktualizowane w odpowiedzi na najczęściej pojawiające się problemy, bez konieczności każdorazowej zmiany ustawy. Ujednolicenie danych usprawni obsługę spraw i ograniczy ryzyko błędów po stronie wytwórców i administracji.

Biogaz w centrum reformy energetycznej

Nowe przepisy Prawa energetycznego opracowane przez Ministerstwo Energii obejmują nie tylko sektor biogazu w Polsce. To kompleksowe rozwiązania, które mają ułatwić inwestorom przyłączanie nowych źródeł energii do sieci, przyspieszyć rozwój OZE i zapewnić większą przewidywalność dla odbiorców. Ustawa prawo energetyczne jest technicznym i regulacyjnym kręgosłupem pakietu antyblackoutowego.