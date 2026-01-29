Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało wprowadzenie nowego podatku rekompensującego od wybranych usług cyfrowych w Polsce, aby zapewnić równe zasady opodatkowania dla firm działających stacjonarnie i tych świadczących usługi online z zagranicy. Projekt przewiduje konsultacje społeczne i ma na celu wyrównanie konkurencji na rynku cyfrowym oraz zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

Dlaczego Polska chce opodatkować usługi cyfrowe?

– Dziś konkurencja na rynku cyfrowym w Polsce jest zachwiana. Firmy, które płacą podatek od swojej działalności w Polsce są w sytuacji gorszej niż te, które świadczą na terytorium naszego kraju usługi cyfrowe z zagranicy. To zmniejsza konkurencyjność dla krajowych podmiotów, ogranicza naszą suwerenność cyfrową, a także uszczupla istotnie przychody do budżetu państwa, które mogłyby być reinwestowane w budowanie potencjału technologicznego naszego kraju. Gospodarka w coraz większym stopniu przenosi się do sfery cyfrowej i z czasem te nierówności tylko by się pogłębiały – mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Rozwój nowoczesnych form działalności gospodarczej nierzadko wyprzedza obowiązujące regulacje prawne, w szczególności w zakresie systemów podatkowych. W konsekwencji część transakcji mających charakter handlowy realizowana jest poza tradycyjnymi mechanizmami fiskalnymi. Taki stan rzeczy jest niezgodny z zasadą równego traktowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz z fundamentalną zasadą powszechności opodatkowania. Aktualnych przepisów podatkowych nie sformułowano z myślą o przedsiębiorstwach, które mają charakter globalny, wirtualny bądź posiadają tylko ograniczoną obecność fizyczną.

Średnia efektywna stawka podatkowa, której podlegają przedsiębiorstwa cyfrowe, jest obecnie dwukrotnie niższa niż stawka, jaka ma zastosowanie do przedsiębiorstw działających w tradycyjnej gospodarce w UE. Równocześnie dostosowanie istniejących przepisów do realiów gospodarki, a także objęcie nowych modeli biznesowych adekwatnymi regulacjami fiskalnymi, stanowi istotne wyzwanie dla organizacji międzynarodowych, administracji rządowych oraz instytucji publicznych. Od ponad dekady trwa szeroka debata międzynarodowa dotycząca konieczności dostosowania globalnego systemu podatkowego do specyfiki funkcjonowania gospodarki.

Jakie usługi mają być objęte podatkiem?

W projekcie proponuje się wprowadzenie podatku rekompensującego od usług świadczonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, polegających na:

umieszczaniu na interfejsie cyfrowym reklamy ukierunkowanej skierowanej do użytkowników tego interfejsu;

udostępnianiu użytkownikom wielostronnego interfejsu cyfrowego, który pozwala użytkownikom na wchodzenie w interakcje z innymi użytkownikami lub może ułatwiać dokonywanie leżących u źródła dostaw towarów lub świadczenia usług bezpośrednio między użytkownikami;

przekazywaniu w drodze sprzedaży, licencji lub w innej odpłatnej formie zgromadzonych danych o użytkownikach, zarówno indywidualnych jak i w ramach pakietów danych, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych.

Z opodatkowania wyłączone zostaną czynności polegające na:

udostępnianiu użytkownikom interfejsu cyfrowego, jeżeli jedynym lub głównym celem udostępniania interfejsu jest dostarczanie przez podmiot udostępniający interfejs treści cyfrowych, będących jego własnością lub do których dystrybucji nabył prawo lub świadczenie przez ten podmiot usług komunikacyjnych lub płatniczych na rzecz użytkowników;

sprzedaży towarów lub usług online za pośrednictwem strony internetowej ich dostawcy, w której dostawca nie działa jako pośrednik;

świadczeniu regulowanych usług finansowych przez podmioty podlegające nadzorowi wynikającemu z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;

świadczeniu przez system obrotu lub podmiot systematycznie internalizujący transakcje którejkolwiek z usług, o których mowa w sekcji A pkt 1–9 załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE;

transakcje którejkolwiek z usług, o których mowa w sekcji A pkt 1–9 załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE; świadczeniu przez dostawcę uregulowanych usług finansowania społecznościowego którejkolwiek z usług, o których mowa w sekcji A pkt 1–9 załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE lub usług polegających na ułatwianiu udzielania kredytów.

Opodatkowaniu podatkiem nie podlegałyby także podmioty, których przeważającą działalność stanowi publikowanie materiałów redakcyjnych przygotowanych przez ten podmiot lub na rzecz tego podmiotu.

Podstawą opodatkowania miałby być przychód podatnika, należny lub zapłacony w okresie rozliczeniowym z określonych usług świadczonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Propozycja zakłada, że stawka mogłaby zostać ustalona na poziomie nie wyższym niż 3 proc.

Podatek byłby pomniejszany o kwotę CIT - podatku dochodowego od osób prawnych podmiotu opodatkowanego.

Płatnikiem podatku byłby podmiot lub skonsolidowana grupa do celów rachunkowości finansowej, których łączna kwota przychodów w skali światowej wykazywanych przez podmiot lub grupę w poprzedzającym okresie rozliczeniowym przekracza 1 000 000 000 euro oraz łączna kwota podlegających opodatkowaniu przychodów uzyskanych przez podmiot lub grupę w kraju w poprzedzającym okresie rozliczeniowym przekracza 25 000 000 złotych - bez względu na ich rezydencję podatkową lub siedzibę.