Państwa Rada Ochrony Przyrody to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy ministrze właściwym do spraw środowiska.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że dzięki powołaniom zbudowana ma być niezależna grupa osób, która da cenny i ekspercki głos w imieniu przyrody. "Przyroda nie będzie protestować. Nie zwoła konferencji. Ktoś musi mówić w jej imieniu" – powiedziała szefowa MKiŚ podczas uroczystości powołania członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Szefowa MKiŚ dodała, że jej intencją jest to, by nowa PROP działała niezależnie od polityki i aby w zrównoważony sposób realizować też zobowiązania klimatyczno-przyrodnicze, do których zobowiązała się koalicja rządowa.

Hennig-Kloska przypomniała, że jednym z priorytetów koalicji rządowej jest zwiększenie obszarów chronionych. W jej ocenie, to ważny i oczekiwany społecznie proces.

Uczestniczący w uroczystości powołania nowych członków PROP wiceminister Mikołaj Dorożała podkreślił, że należy "zasypać ten rów, który powstał między przyrodą i człowiekiem”. Jak podkreślił przyroda nie powinna być paliwem do walki politycznej i to jest też fundament nowego kształtu PROP.

Zgodnie z informacją przekazaną przez ministerstwo, powołania do PROP otrzymało 40 osób. To naukowcy, przyrodnicy, botanicy, leśnicy itd. Powołanie do PROP otrzymał również były minister środowiska Maciej Nowicki, który pełnił tę funkcję na początku lat 90-tych oraz w latach 2007–2010.

Nowicki podczas środowego wydarzenia podkreślił, że przez wieki to człowiek korzystał z przyrody, a obecnie musi ją chronić przed samym sobą. Dodał, że PROP jest po to by doradzać ministrowi, ale również po to by przedstawiać swoje inicjatywy. "Dołożymy wszelkich starań, by nasza służba przynosiła jak najlepsze efekty" – zapewnił b. minister środowiska.

Nowymi członkami PROP zostali: prof. dr hab. Krzysztof Anusz, mgr inż. Tomasz Chodkiewicz, dr hab. Przemysław Chylarecki, dr hab. Mateusz Ciechanowski, dr Andrzej Czech, prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski, mgr inż. Jacek Engel, dr hab. Maciej Gąbka, prof. dr hab. inż. Jerzy M. Gutowski, dr hab. Adam Habuda, dr hab. Ewa Jabłońska, prof. dr hab. inż. Bogdan Jaroszewicz, dr inż. Andrzej Kepel, dr hab. Wiktor Kotowski, prof. dr hab. Rafał Kowalczyk, dr hab. Paulina Kramarz, dr Anna Kujawa, dr Robert Maślak, prof. dr hab. Maciej Nowicki, prof. dr hab. Henryk Okarma, dr Jerzy Parusel, dr Alicja Pawelec, mgr inż Paweł Pawlaczyk, dr Iwona Pawliczka vel Pawlik, dr hab. Sabina Pierużek-Nowak, dr hab. Aleksander (Alek) Rachwald, dr inż. Andrzej Raj, dr hab. Nuria Selva, mgr biologii środowiska Beata Sielewicz, prof. dr hab. Piotr Skubała, dr hab. Wojciech Solarz, prof. dr hab. Krzysztof Spalik, dr hab. Barbara Szulczewska, prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, mgr Radosław Grzegorz Ślusarczyk, dr hab. Krzysztof Świerkosz, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, dr hab. Joanna Ziomek, prof. dr hab. Marcin Zych, dr hab. Michał Żmihorski.