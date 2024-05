Rosyjskie służby maczały palce w pożarze na Marywilskiej? Tusk: Przypuszczamy, że tak

Donald Tusk po wtorkowym posiedzeniu rządu był pytany o to, czy służby rosyjskie miały coś wspólnego z głośnym pożarem na Marywilskiej. "Sprawdzamy wątki, one są dość prawdopodobne" - powiedział. "Postępowanie w tej kwestii trwa" - dodał. Poprosił, by powstrzymać się od domysłów.