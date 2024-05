Prokuratura zleciła ABW "wykonanie czynności" dotyczących ostatniej serii podpaleń. Sprawa nie dotyczy pożaru na Marywilskiej

Funkcjonariusze ABW na polecenie Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przeprowadził interwencję w Pruszkowie i na warszawskim Gocławiu – poinformował we wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zastrzegł, że to jedyne informacje, jakie można przekazać na tym etapie.