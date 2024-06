Jak poinformował PAP st. bryg. Karol Kierzkowski z Komedy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, do godz. 21.00 w związku z pogodą w kraju odnotowano 998 zdarzeń atmosferycznych, najwięcej w woj. łódzkim - 390, wielkopolskim - 123, małopolskim - 107, śląskim - 103 i zachodniopomorskim - także 103.

Reklama

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla woj. małopolskiego, południowej części woj. łódzkiego, zachodniej części woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz dla większości woj. śląskiego.

Reklama

Na tym obszarze ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wiążą się z sumami opadów od 35 mm do 50 mm i z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad. Alerty obowiązują do godz. 23. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.

Alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują również w woj. zachodniopomorskim, lubuskim oraz dolnośląskim - także do godz. 23.00. Podczas burz miejscami wystąpią tam opady deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności.

IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego, południowych części woj. kujawsko-pomorskiego i śląskiego oraz większej części woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenia przed upałami dla większego obszaru kraju

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wiążą się z sumami opadów od 20 mm do 35 mm i z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad. Na podanym obszarze ostrzeżenia obowiązują albo w godz. 11.00-23.00, albo 13.00-23.00 lub 15.00-23.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, późnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami wydano dla większego obszaru kraju - oprócz północno-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego oraz południowych krańców woj. dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia w zależności od miejsca obowiązują od godz. 11.00 w czwartek do godz. 20.00 w piątek albo od godz. 12.30 w czwartek do godz. 20.00 w piątek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami wydano natomiast dla południowych krańców woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie to obowiązuje od godz. 12.30 w czwartek do godz. 20.00 w piątek.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, opolskiego, zchodniopomorskiego i lubuskiego SMS o treści: "Uwaga! Dziś i w nocy (27/28.06) możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu. Prawdopodobne lokalne podtopienia. W czasie burzy znajdź bezpieczne schronienie".