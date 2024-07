„Rozpoczyna się druga fala upałów w tym roku” – ostrzega węgierski portal pogodowy Idoekep. Pierwsza fala miała miejsce na Węgrzech w połowie czerwca. Prognozy na sobotę mówiły o temperaturach dochodzących do 34 stopni Celsjusza. W następnym tygodniu maksymalne temperatury w ciągu dnia będą utrzymywać się na poziomie ok. 35 st. Celsjusza, a miejscami dochodzić nawet do 39 stopni.

W zaleceniach wydanych dla ludności przez Centrum Zdrowia Publicznego i Farmacji podkreślono, że osoby pracujące na zewnątrz i biorące udział w imprezach plenerowych powinny odpowiednio się ubierać, chronić głowę i używać kremów z filtrem. Należy również unikać intensywnej aktywności fizycznej na zewnątrz, a także pamiętać o niepozostawianiu dzieci i zwierząt w zaparkowanych samochodach – napisano w zaleceniach. Jak dodano, wzrasta również ryzyko pożarów; w sześciu komitatach (województwach) wydano zakaz palenia ognisk.

Z Budapesztu Marcin Furdyna