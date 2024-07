Jak poinformowały służby meteorologiczne Hiszpanii, we wtorek rozpoczęła się w kraju pierwsza fala upałów, która najbardziej odczuwalna jest we wspólnotach autonomicznych Andaluzji i Estremadury.

W miastach Sewilla i Badajoz słupek rtęci sięgnął we wtorek po południu poziomu 44 st. C w słońcu. 40-stopniowe temperatury utrzymają się tam co najmniej do piątku.

Reklama

Wysokie upały w Hiszpanii sprzyjają pojawianiu się pożarów. Najwięcej pożarów we wtorek występuje w Andaluzji oraz we wspólnocie autonomicznej Walencji na wschodzie kraju.

Reklama

Kilkaset osób wspieranych przez samoloty gaśnicze walczy z dużych rozmiarów pożarem łąk w gminie Castilblanco de los Arroyos, w prowincji Sewilla na południu Hiszpanii. Walkę z żywiołem utrudniają tam duże wysuszenie terenu i silne podmuchy wiatru.

Z Sewilli Marcin Zatyka