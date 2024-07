Narzekanie na opóźnienia i wydłużający się czas podróży pociągami PKP to już narodowy sport Polaków, a w wielu przypadkach nie można odmówić racji osobom, które na jakości usług nie pozostawiają suchej nitki.

Zmiana rozkładu jazdy PKP. Mamy jechać szybciej

Wystarczy bowiem kilka stopni poniżej zera, albo nieco większy upał i już należy być czujnym, czy pociągi nie zaliczą opóźnień, sięgających niekiedy nawet setek minut. Przykładów nie trzeba daleko szukać, gdyż falę ogromnych opóźnień podróżni przeżyli choćby w grudniu 2023 roku, po niewielkich opadach śniegu. Teraz jednak, jak zapowiadają nowe władze PKP, kolej ma przyspieszyć, a do konkretów planowanych zmian dotarł portal rynek-kolejowy.pl.

PKP PLK najpierw zamierza przyspieszyć nasze podróżowanie i to nie tylko pomiędzy stolicą i największymi miastami. Jak zapowiadał jeszcze wiosną wiceminister infrastruktury, Piotr Malepszak, dotyczyć ma to całego kraju.

– Chcemy osiągnąć przynajmniej takie czasy przejazdu, jakie były zapowiadane przed rozpoczęciem inwestycji, a których do dziś nie ma. Chodzi zatem o 2 godziny z Warszawy do Białegostoku (w przyszłości 1h 45 min), 2h 20 minut z Warszawy do Poznania, poniżej 2h z Krakowa do Zakopanego, poniżej 5 godzin na linii Warszawa – Szczecin. – To będzie na razie powrót do czasu przejazdu sprzed 9 lat, ale to jeszcze niefinalny efekt - obiecywał wiceminister.

Czy uda się zatem osiągnąć cel, jaki przedstawił nie tak dawno temu premier Donald Tusk, mówiąc o podróżach pociągiem pomiędzy większymi miastami, które nie powinny trwać dłużej, niż 100 minut?

Nowy rozkład PKP. Dokąd pojedziemy szybciej już w 2024 r.?

Do celu tego zbliżyć ma nas nowy rozkład jazdy PKP, jakiego zarysy już zaczęły się pojawiać. Wejdzie on co prawda w życie dopiero w grudniu tego roku, ale pierwsze zapowiedzi już prezentują się ciekawie. Poniżej zestawienie przykładowych tras, na których szybciej jeździć mamy już od tego roku. Przedstawione dane dotyczą najszybszych połączeń.

Szczecin Główny – Poznań Główny: Obecnie - 2:17, a w grudniu 2024 – 1:46 (zmiana 31 minut)

Gdańsk Główny – Kołobrzeg: Obecnie – 2:54, a w grudniu 2024 – 2:48 (zmiana 6 minut)

Białystok – Warszawa Centralna: Obecnie – 2:00, a w grudniu 2024 – 1:30 (zmiana o 30 minut)

Warszawa Centralna – Szczecin Główny: Obecnie 0 4:59, a w grudniu 2024 - 4:17 (zmiana o 42 minuty)

Warszawa Centralna – Łódź Fabryczna: Obecnie – 1:18, a w grudniu 2024 – 1:07 (zmiana o 11 minut)

Poznań Główny – Warszawa Centralna: Obecnie – 2:29, a w grudniu 2024 – 2:19 (zmiana o 10 minut)

Zielona Góra – Szczecin Główny: Obecnie – 2:20, a w grudniu 2024 – 2:10 (zmiana o 10 minut)

Wrocław Główny – Kłodzko-Międzylesie: Obecnie – 2:07, a w grudniu 2024 – 1:30 (zmiana o 37 minut)

Tak zmieni się PKP w 2030 r.

A jakby tego było mało, PKP PLK obiecuje, że do 2030 roku będzie jeszcze szybciej. Po przeprowadzeniu niezbędnych remontów infrastruktury, tak prezentować ma się czas połączeń pomiędzy wybranymi miastami w grudniu 2030 r.

Gdańsk Główny – Kołobrzeg: Obecnie – 2:54, a w grudniu 2030 – 2:35 (zmiana o 19 minut)

Białystok – Warszawa Centralna: Obecnie – 2:00, a w grudniu 2030 – 1:15 (zmiana o 45 minut)

Kraków Główny – Warszawa Centralna : Obecnie – 2:19, a w grudniu 2030 – 2:00 (zmiana o 19 minut)

Katowice -Warszawa Centralna: Obecnie – 2:25, a w grudniu 2030 – 1:50 (zmiana o 35 minut)

Zakopane – Kraków Główny: Obecnie - 2:07, a w grudniu 2030 – 1:30 (zmiana o 37 minut)

Nowy Sącz – Kraków Główny: Obecnie – 2:34, a w grudniu 2030 – 1:15 (zmiana o 1:19)

Rzeszów Główny – Wrocław Główny: Obecnie 4:29, a w grudniu 2030 – 4:00 (zmiana o 29 minut)