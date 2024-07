Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt ustawy o zmianie w systemie oświaty, który wprowadza wiele nowych regulacji. Dotkną one szczególnie tych, którzy już dziś zastanawiają się, jak będzie wyglądać ich przyszła matura, egzamin ósmoklasisty, czy egzamin zawodowy.

Zmiany na maturze i egzaminie ósmoklasisty

Projekt ustawy o zmianie systemu oświaty ujrzał dopiero światło dzienne i skierowany został do konsultacji, które potrwają do 26 sierpnia. Jedna z głównych, proponowanych przez resort edukacji zmian dotyczyć będzie najbliższej matury, a maturzyści przez kolejne dwa lata będą zwolnieni z obowiązku otrzymania 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z przedmiotu dodatkowego. Co jeszcze zakładają zmiany.

Wprowadzenie funkcji egzaminatora-weryfikatora (egzaminatora drugiego sprawdzania) i operatora pracowni informatycznej, jako osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych, w celu zapewnienia wysokiej jakości sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych.

(egzaminatora drugiego sprawdzania) i operatora pracowni informatycznej, jako osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych, w celu zapewnienia wysokiej jakości sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych. Dookreślenie przepisu dotyczącego przystępowania przez absolwentów oddziałów dwujęzycznych do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (z tego języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, którego uczyli się w szkole lub oddziale dwujęzycznym).

do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (z tego języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, którego uczyli się w szkole lub oddziale dwujęzycznym). Możliwość wniesienia na salę egzaminacyjną urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację monitorującą stan zdrowia zdającego.

urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację monitorującą stan zdrowia zdającego. Opisanie systemów informatycznych wspomagających przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych.

Ustalenie maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na zadania związane z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, na lata 2025–2034.

Egzamin zawodowy inaczej. MEN ogłosiło zmiany

Ustawowe zmiany dotknąć mają też uczniów szkół zawodowych, którzy w najbliższych miesiącach zaczną się szykować do tego jednego z ważniejszych egzaminów. Projekt nowych przepisów oferuje następujące zmiany:

Podobnie jak w przypadku egzaminu ośmioklasisty i egzaminu maturalnego - wprowadzenie funkcji egzaminatora-weryfikatora (egzaminatora drugiego sprawdzania) i operatora pracowni informatycznej, jako osób biorących udział w przeprowadzaniu zarówno egzaminu zawodowego jak również egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w celu zapewnienia wysokiej jakości sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych;

Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia egzaminów zawodowych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów zawodowych także w części praktycznej egzaminu zawodowego;

także w części praktycznej egzaminu zawodowego; Wprowadzenie możliwości sprawdzania prac egzaminacyjnych w części praktycznej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych ;

; Skrócenie terminu, w którym zdający lub jego rodzice mogą dokonać wglądu do zadań i udzielonych odpowiedzi – w przypadku części pisemnej egzaminu zawodowego oraz karty oceny – w przypadku części praktycznej egzaminu zawodowego z 6 miesięcy do 3 miesięcy.

Resort poinformował, że uwagi do projektu można zgłaszać na adres: sekretariat.dkotc@men.gov.pl.