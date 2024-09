Biometan: Czysta energia, która może zastąpić gaz ziemny

Jak wynika z raportu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych (DISE) potencjał produkcyjny biometanu jest szacowany nawet na 8 mld m sześc. Jednak po uwzględnieniu wielu uwarunkowań, realny potencjał produkcji w Polsce może wynieść ok. 3-4 mld m sześc. rocznie - informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

"Jest to co prawda liczba daleka od obecnego zużycia gazu ziemnego w Polsce (17 mld m sześc. w 2023 r.), jednak jest to paliwo traktowane przez Komisję Europejską jako OZE. Biometan bowiem jest neutralny pod względem emisji C02" - zauważyła "Rzeczpospolita".

Bariery prawne hamują rozwój produkcji biometanu w Polsce

Jak wskazała gazeta, szacowane przez doradców z Det Norske Veritas (DNV) koszty produkcji energii z biometanu przełożą się na cenę energii elektrycznej odpowiednio w wysokości ok. 490 zł/MWh oraz ok. 660 zł/ MWh. Przy obecnych cenach na poziomie ok. 450 zł za MWh byłyby to technologie nieopłacalne. "Analitycy przewidują jednak, że koszty produkcji spadną do 2035 r. do poziomu 65 euro za MWh, co dałoby kwotę poniżej 300 zł za MWh" - czytamy.

Wg "Rzeczpospolitej" jest jednak wiele barier w rozwoju tej branży, przede wszystkim: niepełne i niestabilne otoczenie regulacyjnoprawne i żmudna ścieżka formalno-administracyjna dla producentów biometanu.