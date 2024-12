O ile dwie pierwsze niedziele grudnia były niedziedzielami z zakazem handlu, o tyle niedziele 15 i 22 grudnia będą niedzielami handlowymi.

A od 2025 r. dojdzie do nich trzecia, zgodnie bowiem z uchwaloną w tym tygodniu ustawą, w 2025 r. wigilia będzie kolejnym w roku dniem ustawowo wolnym od pracy, a trzy niedziele grudnia poprzedzające Boże Narodzenie będą niedzielami handlowymi. Na to jednak trzeba poczekać.

Podobnie jak na ostateczne decyzje, czy niedziel handlowych będzie więcej niż siedem w roku jak jest obecnie lub osiem, jak ma być za sprawą wspomnianej ustawy - bo choć formalnie dodał ona do siedmiu już handlowych niedziel w roku kolejne siedem, to w praktyce większość dodanych pokrywa się tymi, które już obecnie są ustanowionymi niedzielami handlowymi, co oznacza, że w praktyce lista siedmiu niedziel handlowych w roku zwiększyła się do ośmiu, a więc naprawdę przybyła jedna. Projekt ustawy w sprawie zwiększenia liczby niedziel handlowych wciąż jest w Sejmie i dopóki ostatecznie nie zostanie odrzucony w głosowaniach, pozostaje mieć nadzieję, że jednak niedziel handlowych przybędzie.

Trzeba wiedzieć, że niedziela 15.12.2024 r. znajduje się na liście niedziel aktualnie wyjętych spod zakazu handlu. Oznacza to, że Lidl, Biedronka, Stokrotka czy inna sieć z dużym wyborem towarów, regularnymi promocjami i dogodnymi godzinami handlu są dziś otwarte, podobnie jak wszystkie inne sklepy - także te, które jako jedyne mogą obsługiwać klientów także w niedziele z zakazem handlu.

Niedzielne dylematy: dziś niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu, odżyły wiosną tego roku gdy Sejm zaczął pracować nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele i ożyły nadzieje, że sklepy będą znów otwarte we wszystkie niedziele, a nie tylko siedem w roku - jak w ostatnich latach, do czego już praktycznie przywykliśmy.

Ta niedziela 15.12.2024 jest dla konsumentów o tyle ważna, że coraz bliżej są święta i pora już kupować nie tylko przenty pod choinkę, ale i to co posłuży do przygotowania potraw na świąteczne stoły.

Odpowiedź jest prosta: gdy Sejm uchwali ustawę radykalnie zmieniającą aktualnie obowiązującą ustawę o zakazie handlu w niedziele i zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wtedy, zgodnie z projektem, który posłowie po pierwzym czytaniu skierowali do komisji sejmowych, od kolejnego miesiąca zakaz obejmował będzie tylko pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W pozostałe handel będzie dozwolony na dowolnych zasadach.

Ponadto więcej niedziel handlowych będzie tradycyjnie w miesiące świąteczne: marzec lub kwiecień (Wielkanoc) i grudzień (Boże Narodzenie).

Pracownicy Lidla, Biedronki, Stokrotki, Auchan, Kaufland, Aldi, Dino – czy innych sieci, którzy teraz korzystają z prawie wszystkich wolnych niedziel w związku z obowiązywaniem przepisów o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie, zyskają ochronę – za pracę w niedziele dostaną podwójne wynagrodzenie oraz inny dzień wolny, a poza wszystkim gwarancję co najmniej dwóch niedziel w miesiącu bez pracy.

Takie są zapisy w krótkiej i treściowej ustawie nowelizacyjnej, która na razie utkwiła w komisjach sejmowych.