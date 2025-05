Komu przeszkadza, że Polska jest wśród kluczowej grupy państw ws. Ukrainy? Tusk: Nie wszyscy są szczęśliwi

"Zbudowanie formatu Weimar plus nie było proste z oczywistych względów, nie muszę tego tłumaczyć" - ocenił szef rządu Donald Tusk. "Polska nie jest największym państwem europejskim. I to, że zarówno na poziomie premierów, jak i na poziomie (...) ministrów spraw zagranicznych odbywamy rozmowy w tym formacie, to efekt poważnej gry i nie wszyscy, jak się domyślacie, są szczęśliwi" - dodał.