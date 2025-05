Wybory prezydenckie 2025. Kiedy oddany głos jest nieważny? [INFORMACJE]

Przed nami wybory prezydenckie – kluczowe wydarzenie, w którym obywatele decydują o przyszłości kraju. Nie każdy głos trafia do końcowego wyniku. Czasami wystarczy drobny błąd, by został uznany za nieważny. A przecież każdy głos ma ogromne znaczenie. Co może unieważnić Twój głos i jak tego uniknąć?