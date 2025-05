Wybory prezydenckie 2025: Jak powinna wyglądać karta do głosowania w Polsce?

Jak czytamy na stronie PKW. Na terenie Polski karta do głosowania posiada dwie pieczęci.

Pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej jest nadrukowana na karcie i ma kolor czarny. Druga pieczęć, stawiana ręcznie przez właściwą obwodową komisję wyborczą może mieć dowolny kolor.

Karta do głosowania ma ścięty prawy górny róg, co jest niezbędne dla umożliwienia oddania głosu osobom niewidomym.

Na karcie do głosowania w 2 turze wyborów pojawią się dwa nazwiska kandydatów (w kolejności alfabetycznej): Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Po lewej stronie nazwisk umieszczone zostaną kratki, w których należy postawić znak "X". By głos był ważny, należy postawić jeden i tylko jeden znak "X" przy kratce wybranego kandydata. Znak "X" rozumiany jest jako dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Wybory prezydenckie 2025: Ścięty róg karty w Polsce to nie błąd, a ułatwienie dla niewidomych

Szef Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz podczas niedzielnej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej (I tura) odniósł się do wątpliwości związanych z wyglądem kart do głosowania. Różnice między kartami w Polsce (ścięty prawy górny róg) a tymi za granicą wzbudziły niepokój wyborców – w Tarnowie wezwano nawet policję do lokalu wyborczego.

– Ścięty róg karty to celowe rozwiązanie techniczne, umożliwiające stosowanie nakładek Braille’a przez osoby niewidome – wyjaśnił Tkacz.

Dodał, że każda karta do głosowania musi zawierać w prawym dolnym rogu pieczęć obwodowej komisji wyborczej oraz odcisk pieczęci komisji okręgowej. Zaapelował do wyborców, by zawsze sprawdzali te elementy przed oddaniem głosu.

Wybory prezydenckie 2025: Jak powinna wyglądać karta do głosowania za granicą?

Wygląd kart do głosowania za granicą – bez ściętego rogu i z innymi pieczęciami. Rafał Tkacz wyjaśnił, że karty do głosowania za granicą nie mają ściętego rogu, ponieważ nie stosuje się tam nakładek Braille’a dla osób niewidomych.

Zamiast pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, widnieje na nich pieczęć właściwego urzędu konsularnego oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej, która – w przeciwieństwie do krajowych kart – może być odbita z boku.

Szef KBW podkreślił również, że kolor pieczęci nie musi być czerwony – w różnych krajach stosuje się także zielone czy niebieskie tusze, co nie wpływa na ważność karty.

Wybory prezydenckie 2025: Co należy zrobić, jeśli otrzymamy kartę do głosowania bez pieczęci?

Zauważoną nieprawidłowość zgłoś do właściwego urzędu gminy, natomiast za granicą do właściwej ambasady lub konsulatu.

Wybory prezydenckie 2025: Gdzie znaleźć na karcie szczegółową instrukcję głosowania?

Szczegółową instrukcję głosowania będzie można znaleźć w dolnej części karty. Tam też powinny znaleźć się dwie pieczęcie. Mowa o ostemplowanej pieczęci obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowanym odcisku pieczęci PKW. Ich obecność jest istotna - karta bez wymaganych pieczęci jest nieważna.

Źródło: PKW