Zasady debaty

Kandydaci zadawali sobie nawzajem pytania, a następnie udzielali odpowiedzi oraz wygłaszali riposty. Rozmowa toczyła się w ramach sześciu bloków tematycznych, w następującej kolejności:

Zdrowie Polityka międzynarodowa Gospodarka Polityka społeczna Bezpieczeństwo Światopogląd

Następnie kandydaci mogli zadawać swobodne pytania kontrkandydatom. Ostatnim etapem było wygłoszenie mowy końcowej.

Debata prezydencka: Runda 1 – Zdrowie

Pytanie: służba zdrowia

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Dużo pan mówi w kampanii wyborczej o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Tymczasem – nie wiem, czy ma pan świadomość – w Warszawie, jak mówią mi rodzice, czeka się półtora roku, dwa lata, a nawet trzy lata na wizytę u psychiatry dziecięcego. W przychodni przy ulicy Szlenkierów wolne terminy są dopiero na lipiec 2030 roku. Jak pan chce zadbać o zdrowie, skoro nie potrafi pan zadbać o zdrowie w Warszawie?

Odpowiadał Rafał Trzaskowski:

To ja właśnie zająłem się tym na serio w Warszawie. Zorganizowaliśmy całą sieć specjalnych przychodni, zorganizowaliśmy również stypendia dla lekarzy. Każdy lekarz w Warszawie, który wybiera specjalizację psychiatrii dziecięcej, otrzymuje stypendium z miasta stołecznego.

Riposta Karola Nawrockiego:

„Jest pan kolesiem, który czasem lubi powiedzieć coś śmiesznego". To cytat z pana książki. Rzeczywiście mówi pan śmieszne rzeczy.

Pytanie: in vitro

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Czy gdybyście doszli do władzy, znów walczyłby pan z programem in vitro i próbował wetować tego typu pomysły?

Odpowiadał Karol Nawrocki:

Z całą pewnością nie będę sam wychodził z inicjatywami wokół tego programu. Te inicjatywy oczywiście się dzieją w pana samorządzie i w innych samorządach w Polsce.

Z tego programu urodzili się już obywatele państwa polskiego. Mówiłem o tym nieraz publicznie – nie będę wielkim przeciwnikiem. Nie będę przeciwdziałał samorządowym projektom, które się toczą. A o dzieci narodzone z in vitro będę dbał jak o wszystkich innych obywateli państwa polskiego. Natomiast na moje inicjatywy w tym temacie – ze względu na mój światopogląd – państwo i pan nie możecie liczyć.

Riposta Rafała Trzaskowskiego:

Dzisiaj mamy z tego programu ogólnopolskiego ponad 12 tysięcy ciąż. Drodzy Państwo, tyle będzie szczęśliwych rodziców. Program był blokowany, pieniądze odbierane, a rząd się z niego wycofał. Tylko samorządowcy ten program uratowali. Dziś na szczęście staje się on standardem.

Pytanie: prywatyzacja służby zdrowia

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

W ostatnich latach 35 tysięcy warszawiaków odeszło z publicznych przychodni. Przychodnie prywatne teraz na nich zarabiają. Czy pan sobie zdaje sprawę, że jest pan królikiem doświadczalnym swojego środowiska politycznego? Widzę, że w służbie zdrowia również ma pan prywatyzować.

Odpowiadał Rafał Trzaskowski:

Wszystko, co pan powiedział, jest nieprawdą. W Warszawie odpowiadam za 120 przychodni. W jednej z nich, na Ursynowie, sam jestem pacjentem. Korzystam z programów profilaktycznych, które zapewniamy wszystkim mieszkańcom. Ponad 20 z tych przychodni zostało całkowicie odnowionych. Do tego dochodzi 10 szpitali. A pan, panie Karolu, nie zarządzał niczym.

Riposta Karola Nawrockiego:

35 tysięcy ludzi przeszło z przychodni publicznych do prywatnych – to konkretne dane. 600 złotych – tyle trzeba zapłacić za konsultację neurochirurgiczną w Szpitalu Południowym w Warszawie, który został wybudowany za prywatne pieniądze. Warszawa prywatyzuje służbę zdrowia i chcecie to samo zrobić z Polską.

Pytanie: pandemia COVID-19

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Pańscy koledzy zarabiali na pandemii ogromne pieniądze, ściągając drogie maseczki i respiratory. Doprowadzili do 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Czy jest pan gotów rozliczyć Morawieckiego, Szumowskiego i innych polityków PiS?

Odpowiadał Karol Nawrocki:

Zarządzałem najważniejszą instytucją państwową w zakresie polityki pamięci oraz ważnym muzeum. Koledzy, o których pan wspomina, mierzyli się z największą pandemią w historii Polski. Publicznie mówiłem, że nie zgadzałem się z zamykaniem lasów czy cmentarzy. Tak, popełniono błędy.

Riposta Rafała Trzaskowskiego:

Mówi pan, że nie jest z PiS, ale za pańską kampanię płacą i organizują ją PiS-owcy. Jest takie angielskie powiedzenie: jak coś wygląda jak kaczka, chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to jest kaczką.

Pytanie: zamykanie szpitali przez PiS

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Czy pan wie, ile szpitali zamknął PiS? W 2025 roku nie zamknięto żadnego. Niech pan będzie wreszcie konkretny.

Odpowiadał Karol Nawrocki:

W czasie, gdy rządziło PiS, byłem prezesem IPN. Żadnemu rządowi po 1989 roku nie udało się tak zreformować służby zdrowia, by pacjenci byli zadowoleni. Ale dziś jest najgorzej. Jako prezydent stworzę Centrum Obsługi Pacjenta – zintegrowany system, który skróci kolejki od diagnozy po rehabilitację.

Riposta Rafała Trzaskowskiego:

Gdyby odwiedził pan szpital lub przychodnię w Warszawie, zobaczyłby pan, ile pieniędzy wydajemy. Wybudowałem nowy szpital, wszystkie modernizujemy – i wszystkie już zostały zmodernizowane.

Debata prezydencka: Runda II - Polityka międzynarodowa

Pytanie: finansowanie kampanii przez obcy kapitał

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Czy uważa pan, że kandydat na urząd prezydenta może być finansowany przez obcy kapitał? Jest pan finansowany przez niemieckie fundacje. Jest pan finansowany przez pana Sorosa. W mediach społecznościowych pomaga panu kapitał zagraniczny w czasie kampanii wyborczej.

Odpowiedział Rafał Trzaskowski:

Oczywiście, totalna nieprawda. Cieszę się, że rozmawiamy o polityce zagranicznej. Cieszę się, że ta polska flaga jest ze mną. I najważniejsze w tej sprawie jest właśnie doświadczenie międzynarodowe. Najważniejsze jest to, żeby umieć tworzyć koalicję. Ja to robiłem całe życie – i w Parlamencie Europejskim, i jako minister spraw europejskich. Wiem, jak rozmawiać z najważniejszymi politykami w Europie i na świecie. Wiem, jak funkcjonuję Unia Europejska. Wiem, jak zabiegać o polski interes – dlatego że po prostu zawsze to robiłem. I to jest najważniejsze.

Riposta Karola Nawrockiego:

Zwizualizuje pan sobie, że jest pan 40 metrów pod wodą. I się trochę zrelaksuje, panie Rafale. (...) Nie tego dotyczyło pytanie. Jak rozumiem, trzeba mieć kapitał zagraniczny, żeby móc startować w wyborach na urząd prezydenta. (...) Pół miliona złotych pompowano w kampanię w mediach społecznościowych z rynków zagranicznych. Finansują pana obce fundacje.

Pytanie: afera wizowa

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Kto rozdawał, jak nie PiS, wizy na lewo i prawo? 360 tysięcy wiz – Azja i Afryka. Kto przepuszczał migrantów? O tym mówił minister Czaputowicz. Kto stworzył Polskie Centra Integracji Cudzoziemców, o których pan teraz mówi? A przecież wie pan świetnie, że stworzył je PiS.

Odpowiedział Karol Nawrocki:

W polityce międzynarodowej pan się myli regularnie – i tutaj też pan się pomylił. Bo chyba nie śledził pan analiz komisji sejmowej, w której ustalono, że to było 300 wiz, a nie 300 tysięcy. Nie wiem, czy zna pan najnowsze dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych – w 2024 roku przyznano ich o 3 tysiące więcej niż w roku 2023. A więc to pański rząd, rząd pana szefa Donalda Tuska, daje więcej tych pozwoleń. (...) Ja oczywiście doprowadzę do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego. Potrzebujemy centrów deportacji nielegalnych migrantów, a nie centrów ich integracji.

Riposta Rafała Trzaskowskiego:

Wizy były rozdawane. 300 tysięcy – to jest liczba z raportu NIK, niezależnej Izby Kontroli. Te centra integracji cudzoziemców tworzył rząd PiS-u.

Pytanie: reformy Unii Europejskiej

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Ursula von der Leyen trzyma najgorsze reformy i informacje dla Polski do czasu wyboru nowego prezydenta Polski.

Odpowiedział Rafał Trzaskowski:

Nie zgodzimy się na żadne rozwiązanie, które jest złe dla Polski – dlatego że my to po prostu umiemy robić.

Różnica między nami a wami polega na tym, że Morawiecki jechał do Brukseli i podpisywał w ciemno. Wy w ogóle lubicie wszystko podpisywać – tak jak pan wczoraj Mencenowi, tak jak prezydent Duda. Podpisywał w ciemno wszystko jak leci.

Pytanie: bezpieczeństwo europejskie

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Warunkiem Trumpa, by amerykańskie wojska zostały w Europie, jest właśnie to, by Europa wzięła odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Warunkiem Trumpa jest także to, by wydawała więcej pieniędzy na obronność. Wam się to wszystko nie podoba. Głosujecie przeciwko temu.

Pan się temu sprzeciwia w momencie, kiedy właśnie Unia bierze odpowiedzialność. Wydaje pieniądze na polski przemysł zbrojeniowy. Ja się pytam: dlaczego?

Nie chce pan mieć dwóch "policjantów" bezpieczeństwa – i amerykańskiego, i europejskiego? Powinniśmy mieć jedno i drugie.

Odpowiedział Karol Nawrocki:

Unia Europejska i kraje Unii Europejskiej – pierwsze, co powinny zrobić w drodze do wspólnego bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego – to gonić Polskę w przekazywaniu środków finansowych na budowę armii. My mamy blisko 5%. Chciałbym jako prezydent, abyśmy do tych 5% doszli.

Riposta Rafała Trzaskowskiego:

Właśnie widać, że pan nawet nie wie, co się dzieje w tej chwili w Unii Europejskiej. Bo dokładnie to są założenia nowej polityki europejskiej, jeżeli chodzi o obronność – żeby Europa wydawała więcej pieniędzy.

Debata prezydencka: Runda III - Gospodarka

Pytanie: sprzedaż majątku publicznego

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Panie Rafale, sprzedawał pan w Warszawie właściwie wszystko. Nawet warszawskie taksówki – i to nie przypadkowej osobie, tylko synowi właściciela TVN-u. Dobrze się chyba czujecie w swoim towarzystwie. Sprzedał pan też działki przy warszawskim Parku Skaryszewskim, ogródki działkowe. Uratowali je mieszkańcy, bo inaczej też by zniknęły. Teraz chce pan sprzedać kamienicę przy Marszałkowskiej 66. Rafał, cześć. Marszałkowska 66 – jeszcze ma pan okazję się z tego wycofać.

Odpowiedział Rafał Trzaskowski:

Nie oddaliśmy ani jednej kamienicy, jeżeli chodzi o reprywatyzację – bo jasno zatrzymałem ten proces.

Pana koledzy z PiS-u chcieli doprowadzić do tego, żeby można było sprzedawać mieszkania komunalne z bonifikatą. Domyślam się dlaczego – bo ma pan tu spore doświadczenie, jeżeli chodzi o robienie przekrętów w takich sytuacjach.

Pytanie: cła ze Stanami Zjednoczonymi

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Mam pytanie o prezydenta Trumpa. Zapowiedział 50-procentowe cła na towary z Unii Europejskiej – w tym na towary z Polski.

Kiedy pojawiła się ta zapowiedź, cieszył się pan z niej.

Pytam więc wprost: czy rozmawiał pan o tym w Białym Domu? Skoro mówi pan, że rozmowy były tak owocne – czy to jest ich efekt?

Odpowiedział Karol Nawrocki:

Udało się ulokować Polskę w pierwszym koszyku inwestycji związanych z mikrochipami, dzięki czemu będziemy mieć dostęp do najnowszych technologii. I to się udało nie rządowi Donalda Tuska, ale kandydatowi na prezydenta – mnie.

Jeśli chodzi o cła między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską – nie są one dobre ani dla USA, ani dla Unii, ani dla Polski. To oczywiste.

Ale nasza sytuacja jest specyficzna – mamy deficyt handlowy ze Stanami Zjednoczonymi, bo kupujemy od nich broń, gaz.

Riposta Rafała Trzaskowskiego:

Te mikroprocesory były załatwione zanim pan w ogóle poleciał do Stanów.

Najważniejsze dziś jest twardo działać w Unii Europejskiej – to tam trzeba takie sprawy załatwiać. I tłumaczyć amerykańskim partnerom, że potrzebujemy umowy handlowej, a nie barier celnych.

Pytanie: Zielony Ład i ETS

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że przeciętna polska rodzina przez ETS i Zielony Ład zapłaci 2,5 tysiąca złotych więcej za ogrzewanie.

Czemu pan wciąż okłamuje Polaków, że nie ma Zielonego Ładu?

Odpowiedział Rafał Trzaskowski:

Ale to przecież pan sam przyznał w rozmowie z panem Mencenem, że Zielony Ład to decyzja Mateusza Morawieckiego i rządu PiS-u. I to są fakty – to właśnie Morawiecki zgodził się na Zielony Ład.

Riposta Karola Nawrockiego:

Pan startuje w wyborach na prezydenta Polski, a nie na prezydenta Warszawy.

Zielony Ład niszczy polskie rolnictwo i gospodarstwa domowe.

Jako prezydent odrzucę Zielony Ład i ogłoszę w tej sprawie referendum.

Jeśli chcecie ulżyć Polakom – opublikujcie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który we wtorek ma zająć się tzw. zielonymi podatkami.

Pytanie: ceny zbóż i import z Ukrainy

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Chciałbym wrócić do sprawy Ukrainy. Bo trzeba ją militarnie wspierać – żeby Putin połamał sobie zęby.

Ale trzeba było też bronić naszego rolnictwa. Cena pszenicy spadła o 40%, żyta o 50%, mleka o 30%.

Do tego doprowadził rząd PiS-u, pana koledzy, dopuszczając ukraińskie towary bez kontroli.

Dziś to szczęśliwie zostało zablokowane. A ja pytam – co pan zrobił, by powstrzymać takie decyzję wtedy, gdy one zapadały?

Odpowiedział Karol Nawrocki:

W sprawie zalewu rynku ukraińskim zbożem i nierównej konkurencji wobec polskich firm transportowych – będę stał po stronie Polski.

Trzeba mówić jasno – Ukraina nie może traktować nas jak gospodarstwo pomocnicze.

Będę wspierał Ukrainę militarnie, jak robił to minister Błaszczak, ale nie pozwolę, by zrujnowano polskie rolnictwo.

I tak – ETS i Zielony Ład także windują ceny energii. A to dotyka 14 milionów gospodarstw.

Riposta Rafała Trzaskowskiego:

Dzięki staraniom rządu – a także rozmowom z prezydentem Macronem – mamy decyzję, że ukraińskie zboże w ogóle nie będzie wjeżdżać do Unii Europejskiej.

Ceny się stabilizują, rolnicy na tym zyskają.

Pan chyba nawet nie wie, że to porozumienie wejdzie w życie już na początku czerwca.

A to pan przecież stał obok ministra Kowalczyka, który był za ten chaos odpowiedzialny.

Pytanie: podatki

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Jakie podatkipodniesiecie, gdyby został pan prezydentem Polski? Nie pytam, czy – pytam: które?

Odpowiedział Rafał Trzaskowski:

22 nowe podatki wprowadził PiS. Nawet podatek od deszczu. To są pana koledzy – ludzie, którzy dzisiaj chcą wrócić do władzy.

Bo oni o niczym innym nie marzą – tylko by wrócić i znów niszczyć Polskę.

To jest stawka tych wyborów, drodzy państwo.

Jestem przeciwnikiem nowych podatków.

A pan? Pan się pogubił. Najpierw był pan za podatkiem katastralnym od trzeciego mieszkania. Potem się pan doliczył, że sam ma trzy – i zmienił pan zdanie.

Pan nawet nie wie, co to jest podatek.

Riposta Karola Nawrockiego:

Cóż szkodzi obiecać, prawda, panie Rafale?

Może pan mówić, że nie będzie nowych podatków, a jako poseł głosował pan przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn.

I dziś stoi pan tu spokojnie – i kłamie po raz kolejny.

Pytanie: finansowanie obietnic wyborczych

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Pan mówi, że obniży VAT, zniesie podatek Belki, wprowadzi PIT dla rodzin. Ale to wszystko kosztuje dziesiątki miliardów złotych.

Jak pan zamierza to sfinansować – bez powiększania dziury budżetowej, którą PiS ukrywał w funduszach pozabudżetowych?

Odpowiedział Karol Nawrocki:

Cieszę się, że przeczytał pan mój kontrakt podatkowy z Polakami.

Jak zawsze – kiedy wraca Donald Tusk, wracają też mafie VAT-owskie.

Trzy pierwsze punkty mojego programu sfinansujemy z luki VAT-owskiej.

A siódmym punktem kontraktu jest „pancerz budżetowy” – to, co udało się zbudować rządowi Mateusza Morawieckiego.

To było najlepsze doszczelnienie luki VAT-owskiej w historii.

Dzięki temu powstały programy takie jak 500+. To są konkretne osiągnięcia.

Riposta Rafała Trzaskowskiego:

Wystarczy spojrzeć na wyliczenia. Te pieniądze z tzw. luki VAT-owskiej – która wcale nie została do końca uszczelniona – to kropla w morzu.

Tymczasem pana obietnice opiewają na ponad 50 miliardów złotych.

Debata prezydencka: Runda IV - Polityka społeczna

Pytanie: eksmisje

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Jak pogodzić obietnice z realnymi problemami ludzi, jak np. eksmisje w Warszawie?

Odpowiedział Rafał Trzaskowski:

Nie było żadnej eksmisji. To jest kolejna nieprawda.

I nie będzie eksmisji – ponieważ rodzinie, o której mowa, zaproponowaliśmy inne mieszkanie, w tańszym budownictwie, na najem.

To jest dokładnie to, co robię jako prezydent Warszawy – dbam o mieszkania komunalne i realną pomoc dla ludzi.

Riposta Karola Nawrockiego:

Tak pan reaguje na zarzuty, że miał pan w wyborach wynik niższy niż w samorządowych.

Chyba warszawiacy nie do końca wierzą w tę troskę, którą pan deklaruje.

Pytanie: sojusz z Grzegorzem Braunem

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Ostatnio wygląda na to, że coraz bardziej się pan z Grzegorzem Braunem zgadza.

Pojawiły się doniesienia, że wysłał pan do niego posłańca z propozycją ułaskawienia w zamian za poparcie.

Kiedy widziałem, co Braun mówił podczas debaty w „Super Expressie”, a pan nawet nie zareagował, to byłem naprawdę przerażony.

Takie alianse, szczególnie z takimi „propozycjami politycznymi”, są nie do przyjęcia.

Odpowiedział Karol Nawrocki:

Dużo pan mówi o wspólnocie, ale teraz traktuje pan wyborców Grzegorza Brauna jak element obcy polskiej demokracji.

W mojej Polsce będzie miejsce dla wszystkich – także dla tych, którzy mają inny światopogląd niż ja.

Pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla każdego, kto chce budować wspólnotę narodową.

Pytanie: ustawki kibiców i przemoc

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Czy brał pan udział w tzw. ustawkach, organizowanych przez zorganizowane grupy przestępcze?

Czy podpisze pan projekt ustawy zaostrzającej kary za przemoc wobec funkcjonariuszy policji na stadionach?

Proszę o jasną odpowiedź – i niech pan się odniesie do tych ustawkowych historii, bo sprawia pan wrażenie, że jest z tego dumny.

Odpowiedział Karol Nawrocki:

Drodzy państwo, Polska potrzebuje dziś silnego prezydenta na trudne czasy.

Prezydenta, który nie ucieka ani przed Grzegorzem Braunem, ani z telewizji Republika.

Potrzebujemy kogoś, kto będzie gotów bić się o sprawy Polski – w kraju i na arenie międzynarodowej.

Takim prezydentem chcę być.

Pytanie: plan na politykę społeczną

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Jaki jest pana plan na politykę społeczną?

Jakie podatki podniesiecie, gdyby został pan prezydentem?

Odpowiedział Rafał Trzaskowski:

Jeśli chodzi o politykę społeczną – ja po prostu ją realizuję.

W Warszawie wprowadziliśmy darmowe żłobki. Teraz stały się standardem w całej Polsce.

Budujemy Centra Aktywności Międzypokoleniowej, gdzie seniorki i seniorzy mają dostęp do ciepłego posiłku, rehabilitacji, kontaktu z młodzieżą.

To jest prawdziwa, bezinteresowna pomoc. I tego typu rozwiązania powinny być dostępne w całym kraju.

Riposta Karola Nawrockiego:

Znów pan mówi o Warszawie. Znów pan mówi o sobie, o żłobkach.

A ja panu przypomnę – głosował pan przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego kobietom i mężczyznom.

Debata prezydencka: Runda V - Bezpieczeństwo

Pytanie: ochrona granic

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Państwo polskie za czasów Donalda Tuska abdykowało z obowiązku ochrony granic. Pamięta pan swoich kolegów z Sejmu, jak latali z pizzą, z reklamówkami, jak głosowaliście przeciwko budowie zapory na granicy wschodniej?

Dziś podobne sceny mamy na zachodniej granicy – tamtędy wjeżdżają nielegalni migranci.

Odpowiedział Rafał Trzaskowski:

Wczoraj, w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem, sam pan powiedział, że za wszystko to odpowiada PiS.

360 tysięcy wiz wydano ludziom z Azji i Afryki. Granica była dziurawa, nie byliście w stanie wbić jednego słupa prosto.

Nie uszczelniliście polityki wizowej, wręcz przeciwnie – otworzyliście furtkę. O tym mówił nawet wasz minister, Jacek Czaputowicz.

Wydaliście ponad 6 milionów wiz – to są dane, które można sprawdzić. Fakty są najważniejsze. Nie memy. Nie zgiełk medialny. Fakty.

Pytanie: zbrojenia i Ukraina

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Chwali się pan tym, że Rosjanie na pana polują, że z tego powodu nosi pan broń. Ale mówi pan: „Nie” dla Ukrainy w NATO.

Mówi pan, że europejskie inwestycje w zdolności obronne są złe. To właśnie powtarza Putin.

Popiera pan cła amerykańskie na Europę – to też Putina cieszy.

Nie zarzucam panu złych intencji, ale dlaczego mówi pan językiem, którym posługuje się rosyjska propaganda?

odpowiedział Karol Nawrocki:

Ja mówię językiem Polek i Polaków – i na Zachodzie, i na Wschodzie.

Jeżeli prezydent Zełenski traktuje nas źle, mamy prawo o tym mówić.

Miliony Polaków chcą to powiedzieć, ale boją się, bo zaraz usłyszą, że to „propaganda Putina”.

Polska – suwerenna, niepodległa – ma prawo stawiać własną agendę, także wobec Ukrainy.

Dlatego, że ściga mnie Władimir Putin i grożą mi łagry, mogę być głosem tych, którzy sprzeciwiają się temu, by Ukraina zalewała nas zbożem i łamała konkurencję.

Nie pozwolę, by to Ursula von der Leyen decydowała o polskich siłach zbrojnych. To moja kompetencja – jako przyszłego zwierzchnika.

Riposta Rafała Trzaskowskiego:

Nie trzeba rozmawiać z Unią, trzeba działać.

To dzięki obecnym rozwiązaniom UE będą większe środki na europejski i polski przemysł obronny.

Jeśli chodzi o Ukrainę – pan nic nie rozumie. Trzeba rozmawiać twardo, ale wspierać. Bo lepiej, żeby Putin połamał sobie zęby na Ukrainie.

A ekshumacje ofiar ludobójstwa – właśnie teraz się zaczęły.

Pytanie: Donald Trump i relacje z USA

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Donald Tusk i pana partyjni koledzy mówili o prezydencie Trumpie jako o „protofaszyście”. A mamy dziś 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Czy nie uważa pan, że takimi słowami narażacie bezpieczeństwo kraju?

Odpowiedział Rafał Trzaskowski:

Panie Karolu, prezydent Trump to pragmatyk. Ja nigdy nie powiedziałem o nim złego słowa.

Mam bardzo dobre relacje z Republikanami.

Trump chce, żeby Europa brała odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.

Chce partnerów, którzy reprezentują całą Europę, bo tylko takich będzie traktował poważnie.

Pytanie: strategia bezpieczeństwa narodowego

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Strategia bezpieczeństwa narodowego to najważniejszydokumentdotyczącysił zbrojnych.

Kiedy została wydana ostatnia strategia? Kto ją zatwierdził?

I co najważniejsze – co by pan w niej zmienił?

Odpowiedział Karol Nawrocki:

Dokument podpisany przez prezydenta jasno wskazuje kierunki – od wyposażenia po geopolitykę.

Ale zawiera też to, w czym mam doświadczenie: budowę wspólnoty narodowej, odpowiedzialności za państwo, politykę pamięci.

To daje żołnierzom świadomość, że walczą nie tylko o teren, ale o Polskę – wspólnotę i historię.

Riposta Rafała Trzaskowskiego:

Tę strategię trzeba zmienić – powstała przed wojną.

Nie ma w niej nic o sztucznej inteligencji, dronach, ani o obronie cywilnej. A obrona cywilna dziś to absolutna podstawa.

Pytanie: Centralny Port Komunikacyjny

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Był pan przeciwnikiem CPK. Zmieniał pan zdanie 78 razy.

To jak – dziś jest pan za czy przeciw?

Odpowiedział Rafał Trzaskowski:

Niech pan spojrzy na „inwestycje” PiS-u. Palcem po wodzie – prezentacje, PowerPointy, zero konkretów.

Pilnowano pola, pokazywano slajdy.

Zadawałem pytania: „Co z rozbudową Okęcia?”, „Czy zlikwidujecie lot?” – nie potrafili odpowiedzieć.

Chaos i brak przygotowania – to był CPK PiS-u. Dlatego miałem wątpliwości. Dziś chcemy inwestycji, ale z głową, nie z propagandą.

Pytanie: gangsterzy i powiązania

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Docierają do nas bardzo niepokojące informacje.

Czy osoba z takimi powiązaniami powinna kandydować na prezydenta?

Jak spojrzy pan w oczy policjantom, którzy będą od pana odbierać generalskie nominacje?

Odpowiedział Karol Nawrocki:

A pan pominął fakt, że 400 tysięcy złotych trafiło do pedofila z Targówka, którego pan wspierał.

Jak pan spojrzy w oczy przyzwoitym ludziom? Chce pan całą Polskę zamienić w „wioskę archeologiczną”, koordynowaną przez tego człowieka?

Riposta Rafała Trzaskowskiego:

Ze mną robią sobie zdjęcia tysiące ludzi – to nie są moi znajomi.

Tymczasem pan chwalił się kontaktami z półświatkiem, ludźmi umawiającymi się na ustawki z niebezpiecznymi narzędziami.

Ja jestem prześwietlony – wszyscy wiedzą, kim jestem. A o panu, panie Karolu, codziennie dowiadujemy się czegoś nowego.

Debata prezydencka: Runda VI - Pytania wzajemne

Pytanie: ustawa „kagańcowa”

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Nazywacie ją ustawą o mowie nienawiści, ale w rzeczywistości to ustawa kagańcowa, która ma penalizować i eliminować miliony moich wyborców – wyborców Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna, ludzi myślących inaczej niż pan i pana środowisko polityczne.

Czy podpisałby pan tę ustawę?

Odpowiedź Rafała Trzaskowskiego:

Najważniejsza jest wolnośćsłowa – i to dla mnie absolutny priorytet.

Nigdy nie zgodzę się na jakiekolwiek ograniczenie tej wolności.

Ale mówmy szczerze – jeżeli mamy do czynienia z rosyjską propagandą, z botami, z fake newsami, to trzeba z tym walczyć.

A jeżeli ktoś ogląda telewizję, która non stop szerzy kłamstwa, jak Telewizja Republika, to po prostu trzeba uczyć, jak weryfikować informacje.

To nie są zakazy – to edukacja. Uczmy dzieci rozpoznawać prawdę od fałszu.

Pytanie: fundusze dla ojca Rydzyka

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Leciał pan z prezydentem Dudą do ojca Tadeusza Rydzyka. Czy uważa pan, że powinien on zwrócić 400 milionów złotych, które dostał z budżetu państwa na swoje przedsięwzięcia? Czy jako prezydent dalej wspierałby pan te inicjatywy?

Odpowiedź Karola Nawrockiego:

Warto przypomnieć, że za rządów Donalda Tuska polskie instytucje historyczne były oddawane osobom, które miały pogardliwy stosunek do polskości.

Tymczasem ojciec Rydzyk stworzył muzeum „Pamięć i Tożsamość” – instytucję, która opowiada o Polakach ratujących Żydów, o polskiej historii, o wspólnym dziedzictwie II Rzeczypospolitej.

Niech Polacy sami ocenią, która z tych opowieści buduje wspólnotę.

Riposta Rafała Trzaskowskiego:

Jeśli chcemy państwa świeckiego, to tego typu praktyki nie mają prawa mieć miejsca.

To po prostu kupowanie politycznego poparcia – a PiS liczy na głosy ojca Rydzyka w kampanii wyborczej.

Pytanie: nielegalni migranci i film „Zielona granica”

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Popierał pan film „Zielona granica”. Tymczasem jedna z pańskich stypendystek – pani Klementyna – miała prowadzić w lokalu komunalnym w Warszawie bazędla gangu przerzucającego nielegalnych migrantów.

Czy pójdzie pan w najbliższym marszu ramię w ramię z takimi ludźmi?

Odpowiedź Rafała Trzaskowskiego:

Panie Karolu, jeśli ma pan dowody, że ktoś łamał prawo – proszę iść na prokuraturę.

Zamiast rzucać oskarżenia – działajmy na podstawie faktów.

W Warszawie odpowiadam za 160 tysięcy mieszkańców korzystających z lokali komunalnych.

Jeśli któryś z nich łamie prawo – natychmiast reagujemy. Jest podstawa do wypowiedzenia umowy i skierowania sprawy do organów ścigania.

Pytanie: ułaskawienia polityków

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Czy może pan zadeklarować, że nie ułaskawi żadnego polityka? Ani Wąsika, ani Kamińskiego, ani Szumowskiego, ani żadnego innego z PiS-u?

Odpowiedź Karola Nawrockiego:

Ułaskawia się osoby skazane – i tylko takie.

Nie będę używał tej prerogatywy lekkomyślnie.

Ale z całą pewnością ułaskawiłbym policjanta, który wykonywał swoje obowiązki, a został zaatakowany przez działaczy Platformy.

W przeciwieństwie do was – ci ludzie służyli Polsce, a nie obcej racji stanu.

Pytanie: ostatnie Pokolenie i pomnik Syrenki

Pytanie zadał Karol Nawrocki:

Ostatnie Pokolenie zniszczyło symbol Warszawy – Syrenkę. A pan ich wspiera.

To jest wstyd, panie Rafale.

Odpowiedź Rafała Trzaskowskiego:

Nie ma zgody na wandalizm – żadnej.

Każdy ma prawo do protestu, ale jeśli ktoś niszczy pomniki, odpowiada za to finansowo przed sądem.

Jestem za wolnością kultury i pluralizmem – Warszawa to miasto, gdzie działa zarówno Centrum Myśli Jana Pawła II, jak i organizacje broniące praw mniejszości.

Taką Polskę chcę budować – dla wszystkich, sprawiedliwą, a nie wykluczającą.

Riposta Karola Nawrockiego:

Mówi pan o tolerancji, a wspiera pan organizację, która zniszczyła symbol Warszawy i znieważyła pomnik Armii Krajowej.

Wspiera pan Zielony Ład, C40, a teraz jeszcze bierze pan w obronę ludzi, którzy dewastują przestrzeń publiczną.

Dlatego zapłacą – i to wysokie kary.

Pytanie: związki partnerskie

Pytanie zadał Rafał Trzaskowski:

Związki partnerskie to temat nie tylko par jednopłciowych, ale też wielu heteroseksualnych par, które żyją bez ślubu.

Dlaczego te osoby nie mogą się odwiedzać w szpitalach? Nie mogą po sobie dziedziczyć?

Czy naprawdę jest pan wrogiem zdroworozsądkowych, powszechnie popieranych rozwiązań?

Odpowiedź Karola Nawrockiego:

Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny – to moje wartości i mój światopogląd.

Jest to również akt duchowy, nie tylko cywilny – i jest chroniony przez Konstytucję RP.

Ale jeśli chodzi o kwestie praktyczne – pomoc prawną, odwiedziny, dziedziczenie – jestem otwarty na rozmowę o statusie osoby najbliższej.

Niezależnie od tego, czy dotyczy to osób hetero, homo, czy innych relacji międzyludzkich – również międzypokoleniowych.

Debata prezydencka: Swobodne wypowiedzi

Ostatnim elementem piątkowej debaty prezydenckiej były swobodne wypowiedzi kandydatów. Każdy z nich miał dwie minuty, aby podsumować swoje wystąpienie i zwrócić się bezpośrednio do wyborców.

Swobodna wypowiedź Rafał Trzaskowski

Wybierzcie prezydenta, który ma szacunek dla innych. Wybierzcie prezydenta, dla którego takie wartości jak właśnie uczciwość, jak zwykła ludzka przyzwoitość, są naprawdę wartościami, w które nie tylko wierzy, ale którymi się kieruje w swoim życiu. Wybierzcie prezydenta, który nigdy nie będzie obojętny.

Jeżeli będzie się działo coś bardzo złego, to będzie zawsze interweniował i będzie zabierał głos. Wybierzcie prezydenta w końcu, drodzy Państwo, który ma doświadczenie, bo to jest bardzo ważne. Wielu z moich konkurentów, również mój konkurent dzisiaj, opowiadają o tym, co by chcieli zrobić.

Ja to robię od wielu lat. Robię to po prostu na co dzień. I to jest dzisiaj podstawą.

Drodzy Państwo, ważne jest też to, żebyście wiedzieli, kim jest osoba, na którą oddajecie głos. Ja zostałem przez te ostatnie lata prześwietlony w każdy możliwy sposób. Startowałem 4–5 razy w wyborach i dostawałem Wasze poparcie.

Wszystko, absolutnie wszystko o mnie wiecie. A to jest bardzo istotne. I co najważniejsze, ja się nie chcę zajmować przeszłością.

Ja chcę patrzeć w przyszłość. Chcę pomóc Wam realizować Wasze aspiracje i marzenia. My możemy dogonić dzisiaj Europę, my możemy ją przegonić.

Możemy rywalizować z największymi w Europie – pod warunkiem, że nie będzie chaosu i awantury. A niestety taka jest alternatywa.

Chaos, awantura i tylko i wyłącznie burzenie tego wszystkiego, co nam się udało zbudować. Zjechałem Polskę wzdłuż i wszerz i widzę, jak jesteśmy wszyscy dumni z tego, co udało nam się zbudować. Nie dajmy sobie odebrać tej dumy.

Nie dajmy sobie odebrać marzeń i aspiracji. Bardzo Państwa proszę o głos, o pełną mobilizację. Jestem przekonany, że wygramy – i wygra cała Polska.

Swobodna wypowiedź – Karol Nawrocki

Drogie Polki, drodzy Polacy, dobiega końca kampania prezydencka – już 1 czerwca. Każdy z nas odda tak swój cenny głos. Głos za przyszłością naszej ukochanej ojczyzny – Polski.

Polska potrzebuje dziś zmiany i wszyscy to wiemy. Polska potrzebuje bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństważywnościowego, bezpieczeństwasocjalnego i pewności, że nie zabiorą Państwu tych zdobyczy socjalnych, które udało się wypracować w ostatnich latach.

Polska potrzebuje też bezpieczeństwaenergetycznego. Potrzebujemy dużych inwestycji, marzeń, aspiracji – takich jak Centralny Port Komunikacyjny i jak Atom. Niestety, dzisiaj nie jesteśmy na takiej drodze.

Za sprawą obecnego rządu Donalda Tuska, którego zastępca stoi tutaj dzisiaj ze mną, Polska się strasznie zadłuża. Zadłużamy się na kolejne pokolenia. Dzisiaj dług publiczny sięgnął biliona siedmiuset pięćdziesięciu miliardów złotych.

A jedno środowisko, jeden człowiek w państwie polskim chce mieć kontrolę nad wszystkim – wystawiając swojego partyjnego zastępcę na Urząd Prezydenta. Nie możemy się na to zgodzić. Rząd chce mieć kontrolę nad wszystkim.

Chce mieć kontrolę nad naszą wolnością, a nie chce, by kontrolował go dzisiaj ktokolwiek. Ja skontroluję polski rząd w imieniu was wszystkich. Będę waszym głosem w Pałacu Prezydenckim.

Będę mówił regularnie: „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Potrzebujemy dziś prezydenta, który jest silnym prezydentem na trudne czasy. I zapewni nam bezpieczeństwo – niezależnie od poglądów politycznych.

Potrzebujemy prezydenta, który będzie dbał o polską wolność, o polską demokrację i będzie strażnikiem polskiej konstytucji. Proszę o głos. Niech żyje Polska.