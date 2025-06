Bezpłatne wakacje na Półwyspie Helskim w zamian za dobry uczynek. Fundacja zaprasza do udziału w ekologicznym wolontariacie

Sprzątanie plaż, integracja z rówieśnikami, bezpłatne noclegi i wyżywienie tuż przy zatoce puckiej – brzmi jak ciekawy plan na wakacje? Fundacja Bałtyk 2.0 zaprasza do udziału w ekologicznych turnusach wolontariackich na Półwyspie Helskim. To nie tylko praca na świeżym powietrzu, ale też okazja do aktywnego wypoczynku i poznania nowych ludzi.