Ile wyniesie abonament RTV w 2026 roku?

Radio – 9,50 zł miesięcznie (dotychczas 8,70 zł).

(dotychczas 8,70 zł). Telewizor lub pakiet radio + telewizja – 30,50 zł miesięcznie (dotychczas 27,30 zł).

KRRiT podkreśla, że zmiany wynikają z konieczności waloryzacji opłat, a wzrost został określony jako „na możliwie najniższym poziomie”.

Reklama

Ile wyniesie roczna opłata abonamentowa 2026?

Za cały rok z góry w 2026 roku:

radio – 114 zł,

telewizja lub pakiet – 366 zł.

Kiedy dokładnie wejdą w życie nowe stawki?

Nowe stawki abonamentu obowiązywać mają od 1 stycznia 2026 roku.

Jak opłacać abonament RTV?

Opłatę wnosi się co miesiąc, kwartał, pół roku lub za cały rok z góry. Można to zrobić:

w placówkach Poczty Polskiej,

przez internet – na stronie operatora.

W gospodarstwie domowym wnosi się tylko jedną opłatę, niezależnie od liczby odbiorników.

Obowiązek rejestracji odbiorników RTV

Każdy, kto kupuje nowy telewizor lub radio, musi w ciągu 14 dni zgłosić to w Poczcie Polskiej albo online. Obowiązek dotyczy nie tylko tradycyjnych odbiorników, ale również urządzeń, które umożliwiają odbiór sygnału – np. komputerów z tunerem TV.

Czy abonament RTV zostanie zlikwidowany?

Od dłuższego czasu trwają dyskusje o przyszłości abonamentu RTV. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego proponuje, by opłata została zlikwidowana i zastąpiona stałą dotacją z budżetu państwa – w wysokości 0,09 proc. PKB rocznie. Na razie jednak obowiązują dotychczasowe przepisy i od 2026 roku trzeba liczyć się z podwyżką.