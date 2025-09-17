Nowa obwodnica i most w Ostrołęce – co powstanie?

Południowa obwodnica Ostrołęki zostanie poprowadzona jako przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 544 – od ronda im. majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do ronda im. Jana Radomskiego i ul. Goworowskiej. Obwodnica będzie miała około 4,5 km długości.

Najbardziej widowiskowym elementem inwestycji będzie most długości około 600 metrów, zlokalizowany w obrębie doliny Narwi. Zostanie on zbudowany na tarasie zalewowym rzeki.

Kiedy pojedziemy nową obwodnicą Ostrołęki i mostem nad Narwią?

Południowa obwodnica Ostrołęki i most nad Narwią mają być gotowe już w 2027 roku.

Dlaczego inwestycja jest tak ważna?

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas uroczystości nie ukrywał, że to przedsięwzięcie było długo oczekiwane:

Obecnie ruch tranzytowy przebiega przez centrum miasta po wąskich ulicach, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i komfort życia. Nowa obwodnica przeniesie ten ruch poza śródmieście, a dodatkowa przeprawa mostowa odciąży istniejącą infrastrukturę – podkreślił minister.

Prezydent Ostrołęki, Paweł Niewiadomski, dodał, że nowy most i obwodnica to nie tylko symbol rozwoju miasta, ale też realna poprawa życia mieszkańców. Dzięki inwestycji skróci się czas przejazdu, zwiększy się bezpieczeństwo, a przedsiębiorcy zyskają nowe możliwości rozwoju.

Ile kosztuje budowa obwodnicy Ostrołęki?

Całkowity koszt inwestycji to 200 mln zł. Źródła finansowania wyglądają następująco:

60 mln zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 75 mln zł – dotacja z budżetu województwa mazowieckiego,

– dotacja z budżetu województwa mazowieckiego, reszta – Miasto Ostrołęka.

Samorząd województwa już w tym roku przekazał 15 mln zł. Kolejne transze – 30 mln zł w 2026 roku i następne 30 mln zł w 2027 roku – mają zapewnić płynne finansowanie przedsięwzięcia.

Nowa droga zmieni centrum Ostrołęki

Dzięki obwodnicy ciężki ruch tranzytowy zniknie z centrum miasta, a w jego miejsce pojawi się większy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Nowy most stanie się nie tylko ułatwieniem w codziennym transporcie, ale też szansą na gospodarczy rozwój regionu.

Budowa już ruszyła, a na efekty trzeba będzie poczekać kilka lat. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2027 roku mieszkańcy Ostrołęki i kierowcy z całego regionu pojadą nową trasą.