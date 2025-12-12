Informację potwierdził PAP rzecznik SG ppłk Andrzej Juźwiak. Przekazał, że podkop wydrążony pod linią polsko-białoruskiej granicy państwowej został ujawniony w czwartek w okolicach Narewki na Podlasiu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Tunel pod barierą i drogą techniczną

- Kilkudziesięciometrowy tunel pod barierą i drogą techniczną miał około 1,5 m wysokości. Jego ukryte w lesie wejście znajdowało się około 50 metrów po białoruskiej stronie granicy, wyjście zlokalizowano około 10 metrów od zapory po polskiej stronie - poinformował Juźwiak.

Dodał, że dzięki systemom elektronicznym funkcjonariusze SG „szybko ustalili, że podkopem w krótkim czasie przedostało się do Polski ponad 180 cudzoziemców”. - W wyniku podjętych natychmiastowo działań ujęto do tej pory ponad 130 osób, trwają poszukiwania pozostałych sprawców nielegalnego przekroczenia granicy - zapewnił.

Wśród zatrzymanych obywatele Afganistanu, Pakistanu, Indii, Nepalu i Bangladeszu

Rzecznik poinformował, że oprócz strażników granicznych w akcji uczestniczą żołnierze i funkcjonariusze policji, wykorzystywane są także m.in. psy służbowe. - Wśród ujętych cudzoziemców byli głównie obywatele Afganistanu i Pakistanu, pozostali to m.in. obywatele Indii, Nepalu i Bangladeszu - zaznaczył.

Ppłk Juźwiak dodał, że w tym samym czasie funkcjonariusze SG zatrzymali dwóch kierowców: 69-letniego mieszkańca woj. małopolskiego i 49-letniego obywatela Litwy, którzy przyjechali odebrać migrantów. Mężczyźni mieli przerzucić cudzoziemców na zachód Europy. - Trwają wobec nich dalsze czynności - poinformował Juźwiak.

SG poinformowała, że jest to czwarty w tym roku podkop pod granicą polsko-białoruską ujawniony przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Fizyczne i elektroniczne zabezpieczenia na tym odcinku pozwalają, jak zaznacza SG, na natychmiastową reakcję „na wszelkie próby naruszenia granicy państwowej”.