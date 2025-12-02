Balony przemytnicze z Białorusi

- Sytuacja na granicy z Białorusią pogarsza się ze względu na coraz częstsze przypadki wtargnięcia przemytniczych balonów do przestrzeni powietrznej Litwy - napisała na platformie X von der Leyen. - Tego rodzaju hybrydowy atak reżimu (Alaksandra) Łukaszenki jest całkowicie niedopuszczalny - dodała.

Jak podkreśliła przewodnicząca KE, Litwa może liczyć na pełną solidarność KE. - Przygotowujemy dalsze środki w ramach naszego systemu sankcji - zaznaczyła.

W ciągu ostatniego tygodnia wileńskie lotnisko z powodu balonów przemytniczych było zamykane trzykrotnie. Ostatnie zamknięcie trwało najdłużej, prawie 11 godzin; port ponownie otwarto w poniedziałek. Zamknięcie dotknęło ponad 7,4 tys. pasażerów i 50 lotów.