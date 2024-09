Trwające w Kielcach międzynarodowe targi wojskowe stały się okazją do pokazania kolejnej wojskowej perełki, jaką opracowała jedna z polskich firm zbrojeniowych. Tym razem nie jest to dron, mogący sięgnąć samej Moskwy, ale niszczyciel wrogich dronów i to ponoć diabelnie skuteczny.

Powstał polski pogromca dronów

Wojna na Ukrainie pokazała, że bez dronów niemal nic już się nie dzieje, a te bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane są zarówno do zwiadu, jak i ataków na wrogie pozycje. I jak widać każdej nocy po efektach rosyjskich ataków na ukraińskie miasta, zestrzelenie takiej fali dronów nie jest łatwym zadaniem, a właśnie z tym problemem postanowiła zmierzyć się polska firma PIT-RADWAR.

Mając w swej ofercie doskonałą i szybkostrzelną armatę AM-35 kal. 35 mm, która dotychczas stosowana była głównie jako okrętowe wyposażenie, postanowili popracować nad tym, by mogła się ona przydać również wojskom lądowym. Od planów przeszli do czynów i zamontowali ją na Jelczu z napędem 6x6, dodali całe morze elektroniki i w ten sposób powstała samobieżna armata SA-35 kal. 35 mm. Jak chwali się producent, sprzęt ten cechuje duża siła ognia oraz wysoka precyzja, a wszystko dzięki zintegrowaniu z optoelektronicznym systemem śledzenia celów, z radarem TUGA oraz sensorami optoelektronicznymi. Ma też system, który utrudnia wykrycie wyrzutni przez wrogie siły.

„System Pasywnej Lokacji Lokacji (SPL) jest innowacyjnym w skali światowej systemem obserwacji przestrzeni powietrznej. Zapewnia ciągłą obserwację przestrzeni z lokalizacją i śledzeniem obiektów powietrznych, jednocześnie nie emitując żadnych sygnałów, przez co jest niewykrywalny dla wrogich systemów ESM” – twierdzi firma PIT-RADWAR.

Polska armata już nie tylko okrętowa

Na kieleckich targach przedstawiono demonstrator tego nowego polskiego sprzętu, a wypisane w specyfikacji osiągi zachwycają wielu komentatorów. O wiele bardziej ostrożni w popadaniu w euforię są wojskowi. Choć doceniają sam pomysł, to studzą emocje.

- Ten system antydronowy to ciekawa rzecz. Na razie to jest prototyp i nie funkcjonuje i niech najpierw to ktoś kupi. Sam pomysł jednak jest dobry – mówi generał Waldemar Skrzypczak.

Ta specjalnie przeznaczona do zwalczania wrogich dronów armata dysponuje możliwością strzelania jednocześnie dwoma rodzajami amunicji, co może okazać się szczególnie przydatne, gdy przyjdzie walczyć z celami lądowymi, do czego polski wynalazek również jest przystosowany. A właśnie to, jakiej amunicji będzie ona używać, jest w ocenie generała Skrzypczaka najważniejsze i może zaważyć na sukcesie zastosowania jej na polu walki.

- Warunek jest jeden, że ta armata będzie strzelała amunicją programowalną, bo w przeciwnym wypadku całe zamieszanie będzie nic niewarte. To jest taka amunicja, która się fragmentuje już blisko celu. Jest po prostu zaprogramowana na to, że spotka się z celem na przykład na wysokości 2 kilometrów i wtedy, gdy dolatuje na tę odległość, rozrywa się w powietrzu i z jednego pocisku robi się cała chmura, a jego fragmenty niszczą tego drona – wyjaśnia generał.

Dzięki zamontowaniu armaty na mobilnej platformie Jelcza, jest to broń mogąca wyjątkowo szybko zmienić pozycję, a do jej obsługi potrzeba jedynie dwóch żołnierzy. Resztę załatwiają komputery i elektronika.