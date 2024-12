Zagrożenie ze strony Rosji powoduje, iż różne europejskie państwa podejmują niekiedy zaskakujące decyzje, mające ich zdaniem prowadzić do zabezpieczenia przed rosyjskimi wpływami. W miniony czwartek do grona takich krajów dołączyła Litwa.

Rosjanie nie wstąpią do litewskiej armii

Litewski parlament, po długich dyskusjach i przymiarkach postanowił ostatecznie przegłosować przepisy ustalające, kto może służyć w jego siłach zbrojnych. Dotychczas droga do wojskowej kariery otwarta była dla każdego obywatela, ale od teraz to się zmienia. Z marzeniami o niej będą musieli pożegnać się wszyscy ci, posiadający podwójne obywatelstwo, z których jedno należy do kraju, którego mieszkańcy objęci zostali zakazem wjazdu. W praktyce oznacza to zamknięcie wojska dla osób posiadających, oprócz paszportu litewskiego, także chiński, rosyjski, czy białoruski.

Nowe zakazy obejmują nie tylko uniemożliwienie wstępowania do wojska zawodowego, ale też do formacji dobrowolnej służby wojskowej, a nawet w szeregi Związku Strzeleckiego i jednostek ochotniczych. Jak wyjaśnia ustawodawca, podjęcie takich kroków było niezbędne, by ustrzec się przed zinfiltrowaniem wojska przez służby wrogich krajów. Jak informował twórca przepisów, litewski minister obrony narodowej, Laurinas Kasciunas, tacy niepewni żołnierze mogliby „z własnej inicjatywy prowadzić niszczycielskie działania przeciwko obronie narodowej Litwy”.

Podwójne obywatelstwo to już nie zaleta

Szacuje się, iż nowe przepisy dotyczyć będą około 15 tysięcy obywateli Litwy, bowiem tyle osób z podwójnym obywatelstwem przebywać ma na terenie tego kraju. Jak wyliczył Departament Migracji MSW, obecnie około 10 tys. osób, oprócz litewskiego, posiada również obywatelstwo rosyjskie, a kolejne 4 tys. osób to Białorusini. Większość z nich to osoby, uciekające przed prześladowaniami w swych własnych krajach, jednak władze Liwy nie są w stanie zweryfikować, czy w grupie tej nie znajdzie się też wiele osób chętnych do współpracy ze swymi drugimi ojczyznami.

Od 2015 roku na Litwie podwójne obywatelstwo może posiadać osoba, która była obywatelem Litwy przed 15 czerwca 1940 r. (agresja ZSRR na Litwę) i przed 11 marca 1990 r. (deklaracja niepodległości), została deportowana lub opuściła okupowaną Republikę Litewską (ze względów politycznych, społecznych lub pochodzenia), a następnie nabyła obywatelstwo innego państwa (wyjątek dotyczy również jej potomków). Ponadto jest ono dozwolone w sytuacji zawarcia małżeństwa bądź nabycia podwójnego obywatelstwa z chwilą urodzenia, adopcji, uchodźstwa czy za zasługi.