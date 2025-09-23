Otwarcie przejść granicznych z Białorusią

– Chciałem państwa poinformować o podjęciu decyzji wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, który wyda (...) za chwilę stosowne rozporządzenie o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych, tych, które zostały zamknięte w związku z manewrami Zapad – poinformował premier Tusk na początku posiedzenia rządu.

Zaznaczył, że zostaną one otwarte o północy ze środy na czwartek.

W razie potrzeby przejścia zostaną znów zamknięte

Premier dodał, że narzędzie – możliwość zamknięcia przejść granicznych – pozostaje cały czas w naszych rękach.

– Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli wzrośnie napięcie lub agresywne zachowanie naszych sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść – podkreślił.