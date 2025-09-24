Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o usługach drogą elektroniczną

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Projektowane przepisy mają zapewnić skuteczne stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczącego m.in. blokowania treści w internecie.

Reakcja na zarzuty o cenzurę internetu

- Ustawa, którą wczoraj przyjął rząd, to jest ustawa przeciwko temu, żeby w internecie nie pojawiały się zdjęcia rozebranych dzieci, przeciwko oszustwom finansowym, które są plagą. To ustawa, która daje gwarancję, że będzie można zgłosić się do platformy cyfrowej, która opiekuje się social mediami i wszcząć postępowanie, do którego będziemy włączeni. To jest ustawa, która daje nam szansę, że obronimy się przed rosyjską dezinformacją i nielegalnymi treściami - mówił podczas posiedzenia Sejmu Krzysztof Gawkowski.

Wskazał, że podczas ataku rosyjskich dronów z 9 na 10 września, w internecie uaktywniała się fala „botów i trolli rosyjskich”. Dodał, że po ataku politycy prawicy wpisywali się w rosyjską narrację, pisząc w mediach społecznościowych, że „Ukraina chce nas wciągnąć w wojnę”. - Polski rząd przeciwstawia się temu, żeby taka narracja zwyciężała i świadczyła o polskiej racji stanu za granicą - podkreślił.

Dodał, że budowanie odpowiedzialnego państwa to budowanie „mocnej tarczy, która w cyberprzestrzeni nie daje się Rosji”, a także, że projekt ustawy ma zapewnić Polsce bezpieczeństwo. - To jest intencją rządu i ustawy, która została wczoraj przyjęta przez rząd. Opowieści o tym, że mamy do czynienia z ustawą, która wprowadza cenzurę, jest kłamstwem - zaznaczył, odnosząc się do słów posła Dariusza Mateckiego (PiS), który podczas posiedzenia Sejmu stwierdził, że „rząd Donalda Tuska zdecydował, że w Polsce ma obowiązywać cenzura internetu”.

Nadzór nad stosowaniem przepisów DSA

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy zakłada, że nadzór nad stosowaniem przepisów DSA w Polsce sprawować będzie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) - w większości przypadków; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) - w zakresie platform wideo oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – w zakresie platform handlowych oraz innych spraw dotyczących ochrony konsumentów.

Procedura blokowania treści

Projekt uprawnia osoby fizyczne i m.in. prokuraturę, Policję, Krajową Administrację Skarbową i Straż Graniczną do złożenia wniosku o wydanie nakazu zablokowania nielegalnej treści. Procedurze tej mogą podlegać treści dotyczące 27 czynów zabronionych kodeksem karnym, zawierające m.in.: groźby karalne, namowę do popełnienia samobójstwa, pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim, propagowanie ideologii totalitarnych, a także nawoływanie do nienawiści i znieważanie na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych. Procedurze będą też podlegać treści stanowiące oszustwa komputerowe.

Projekt zakłada, że autor spornej treści będzie otrzymywał od usługodawcy internetowego zawiadomienie o rozpoczęciu procedury i będzie miał dwa dni na przedstawienie swojego stanowiska. Nakaz usunięcia danej treści będzie mógł wydać prezes UKE oraz przewodniczący KRRiT - w przypadku platform wideo. Od decyzji nie będzie przysługiwać odwołanie, ale autor treści będzie mógł wnieść sprzeciw do sądu powszechnego.