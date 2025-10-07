Do kiedy Hołownia jest marszałkiem Sejmu?

Zgodnie z umową koalicyjną lider Polski 2050 jest marszałkiem Sejmu do 13 listopada, natomiast od 14 listopada do końca kadencji tę funkcję przejąć ma współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny wicemarszałek.

Reklama

Spotkanie z Czarzastym - szczegóły dotyczące zmiany

Na wtorkowym briefingu przed posiedzeniem Sejmu Hołownia powiedział, że ostatnio spotkał się z Czarzastym, by omówić szczegóły dotyczące zmiany na funkcji marszałka. - Umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu - powiedział Hołownia.

Dodał, że w dniu wskazanym w umowie koalicyjnej nie ma zaplanowanego posiedzenia Sejmu. - Umówiliśmy się z marszałkiem Czarzastym, że nie będziemy zwoływać dodatkowego posiedzenia tylko dla powołania marszałka - powiedział Hołownia.

"Muszą zostać spełnione warunki koalicyjne"

Zaznaczył też, że muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, czyli nominowanie na funkcję wicepremiera rekomendowanej przez Radę Krajową Polski 2050 ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Zdaniem Hołowni nominacja zapewni „równowagę w koalicji”. - Jeżeli Lewica ma mieć marszałka, ma mieć wicepremiera, to my też nie możemy zostać po prostu z samymi ministrami i ewentualnie jednym wicemarszałkiem - ocenił.

Polska 2050 w rządzie - stanowisko Hołowni

Lider Polski 2050 przekazał również, że po rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu będzie kandydował na wicemarszałka. - Jeżeli będzie taka wola posłów, to ja poddam swoją kandydaturę jako potencjalny wicemarszałek, ale podchodzę do tego z dużą pokorą, bo wiem, że to różnie z tymi głosowaniami poselskimi bywa - dodał.

Już pod koniec lipca Hołownia zapowiedział, że w listopadzie - po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji marszałka Sejmu - Polska 2050 otrzyma stanowisko wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu. Obecnie wicepremierami są: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), szef MC Krzysztof Gawkowski (Lewica) oraz szef MSZ Radosław Sikorski (KO).

Hołownia wielokrotnie zapewniał, że po rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu nie wejdzie do rządu - ani jako wicepremier, ani jako minister. - Nie, nie wejdę do rządu. Przecież mówiłem o tym tyle razy. Zdania w tej sprawie nie zmieniłem - oświadczył na początku września.

Aplikacja Hołowni na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców

Pod koniec września Hołownia opublikował list w mediach społecznościowych, w którym przekazał, że złożył aplikację „w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców (UNHCR)”.