- Bardzo się cieszę, że tu jestem, w Koalicji Obywatelskiej - oświadczył Szłapka. Dodał, że członków Nowoczesnej, oprócz tego, że dobrze się czują w KO doprowadziły do tej formacji „marzenia o lepszej Polsce”.

Polska w Unii Europejskiej

W trakcie wystąpienia nawiązywał do UE. Jak mówił, był już studentem, gdy w 2004 Polska wstępowała do Wspólnoty, z czego bardzo się cieszył. - Dołączyliśmy wtedy do świata Zachodu, cieszyliśmy się z tego i mieliśmy racje - mówił Szłapka. - Zrealizowaliśmy tamto niewypowiedziane marzenie, jesteśmy tacy jak Europa Zachodnia - mówił. Świadczy o tym, mówił, choćby wygląd polskich miast i wsi.

Kaczyński kwestionuje miejsce Polski w UE

- Dziś Kaczyński to kwestionuje. Panie Kaczyński, jak pan chce wyjść, to przez Terespol droga najprostsza, ale nas niech pan w to nie miesza - powiedział Szłapka, a sala zareagowała brawami.

Dziś, jak zaznaczył, możemy powiedzieć, że nie tylko dołączyliśmy do świata Zachodu, ale UE mówi coraz częściej naszym językiem. - To nie w Polsce prasa pisze, tylko w Wielkiej Brytanii z zazdrością: „oni nas za chwilę prześcigną” - mówił.

Zamach Kaczyńskiego na Polskę

Szłapka przestrzegał, że stawką najbliższych miesięcy jest to, czy taka rzeczywistość jaką zbudowaliśmy zostanie utrzymana. - Nie muszę przypominać, czym było osiem lat rządów PiS, to był zamach Kaczyńskiego na Polskę, na naszą demokrację, na nasze marzenia. On próbował to wszystko zniszczyć w imię swojego dążenia do władzy - ocenił. - Jesteśmy tu po to w KO, by nie pozwolić zniszczyć tego, co zbudowaliśmy - dodał Szłapka.