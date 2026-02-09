Który prezydent jest najlepiej oceniany?

Respondentom w sondażu zadano pytanie „Którego z Prezydentów RP na dziś ocenia Pan/Pani najlepiej”. Najwięcej badanych wskazało na Aleksandra Kwaśniewskiego (29,6 proc.).

Karol Nawrocki i Andrzej Duda zamykają podium

Na drugim miejscu znalazł się obecny prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 25,1 proc., a na trzecim Andrzej Duda, którego wybrało 12,4 proc. ankietowanych.

Kaczyński, Wałęsa i Komorowski na kolejnych miejsach

Na kolejnych miejscach znaleźli się Lech Kaczyński (8,9 proc.) i Lech Wałęsa (5,4 proc.). Najgorzej w zestawieniu wypadł natomiast Bronisław Komorowski, którego wskazało 4 proc. badanych.

Odpowiedź „żaden z nich” wybrało 7,8 proc. ankietowanych, a „trudno powiedzieć” - 6,8 proc.

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 4-6 lutego metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) na grupie 1011 dorosłych Polaków.