"Jesteśmy na finiszu audytów wewnętrznych z zakresu HR, harmonogramu, programu społeczno-gospodarczego. Robimy to w dużej mierze siłami własnymi spółki, ale również korzystamy z zewnętrznych ekspertów" – powiedział PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Maciej Lasek. Jak dodał, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, trwające w spółce audyty wewnętrzne mają się zakończyć w marcu.

Audyty wewnętrzne w CPK prowadzone są siłami spółki i przez Biuro Pełnomocnika rządu ds. CPK Macieja Laska. W ramach tej procedury, weryfikowane są dokumenty, umowy i sprawozdania dostarczane przez spółkę.

Duże audyty potrwają jeszcze dłużej

Lasek przekazał, że w połowie roku mają być znane wyniki tzw. dużych audytów, dotyczących programu lotniskowego, kolejowego i marketingowego. Dodał, że zostaną one przeprowadzone przez firmy zewnętrzne wyłonione w przetargach, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. "Jesteśmy w dialogu z potencjalnymi wykonawcami. Na ich prośbę przedłużyliśmy czas na wykonanie tych audytów" – powiedział wiceminister.

W ubiegłym tygodniu spółka CPK poinformowała o wydłużeniu czasu na przeprowadzenie audytów w trwających przetargach na te usługi. Spółka sprecyzowała, że chodzi o terminy realizacji w trzech spośród pięciu trwających przetargów: na audyty części kolejowej, części lotniskowej i obszaru finansowego. CPK wskazała wówczas, że o dłuższe terminy apelowali potencjalni wykonawcy audytów.

To musi być rentowne

Rozmówca PAP zaznaczył również, że CPK musi być rentownym przedsięwzięciem. "Nie jest sztuką stworzenie projektu lotniska i wydanie na inwestycję grubych miliardów. Sztuką jest to zrobić tak, by była to infrastruktura dopasowana do potrzeb, a inwestycja zaczęła się zwracać" – podkreślił.

W ocenie wiceministra należy zadbać również o lotniska regionalne, które odpowiadają za około 60 proc. całego ruchu lotniczego w Polsce. "Nie może być tak, że cały wysiłek idzie na lotnisko centralne" – zaznaczył.

Jak tworzono CPK?

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) została powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego m.in. budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz inwestycji towarzyszących - m.in. linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. (PAP)