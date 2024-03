W czasie debaty 8 lutego pełnomocnik rządu ds. CPK i sekretarz stanu w resorcie funduszy i polityki regionalnej, Maciej Lasek, mówił o milionowych wydatkach spółki na reklamę. Przekonywał, że najwięcej pieniędzy wydano w czasie kampanii wyborczej.

Reklama

Centralny program komunikowania propagandy sukcesu

- Wprawdzie nie wbiliście łopaty, ale wszem i wobec, w Polsce i za granicą, we wszystkich mediach ogólnopolskich, zagranicznych, lokalnych, w Internecie, telewizji, na bilbordach, wszędzie, gdzie tylko to było możliwe, opowiadaliście, co zamierzacie zrobić – mówił w Sejmie do polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Reklama

- Może źle pan zrozumiał skrót CPK. Tu nie chodziło o centralny program komunikowania propagandy sukcesu – drwił Lasek, zwracając się do Marcina Horały, który pełnomocnikiem ds. budowy CPK był w poprzedniej kadencji rządu.

Wypowiedź Macieja Laska w Sejmie była jednak dość chaotyczna i ciężko było z niej wywnioskować, jaka naprawdę była skala wydatków CPK na promocję. Pełnomocnik przytaczał tylko pojedyncze wydatki.

- Ponad 1,5 mln zł wydaliście też na płatne materiały w mediach ogólnopolskich, w prasie społeczno-politycznej, sponsorując chyba wszystkie tytuły sprzyjające PiS w tamtym czasie – podawał przykład Lasek.

Paulina Matysiak zapytała o konkrety

Jakie rzeczywiście kwoty spółka przeznaczała na marketing, postanowiła sprawdzić posłanka Paulina Matysiak (Lewica Razem). O wydatki pytała w interpelacji poselskiej.

- Warto podkreślić, że informowanie o tak dużej inwestycji jak CPK i przeznaczanie na to odpowiedniego budżetu reklamowego nie jest czymś niespotykanym. Niemniej w tym przypadku obawy o niegospodarność w zarządzaniu publicznymi środkami nie są bezpodstawne – pisała do Macieja Laska. Właśnie doczekała się odpowiedzi.

Jak wynika z informacji przekazanych przez pełnomocnika, wydatki spółki na marketing rosły sukcesywnie od 2019 roku. W 2023, a więc roku kampanii wyborczej do parlamentu, wyniosły ponad 13 mln zł – dwa razy więcej niż w roku poprzednim. Wydatki na marketing stanowiły 1 proc. kosztów działalności spółki w latach 2019-2023.

/> />