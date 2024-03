Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek poinformował PAP, że obecnie w CPK trwa audyt wewnętrzny prowadzony siłami spółki oraz Biura Pełnomocnika ds. CPK.

"Jesteśmy na bardzo zaawansowanym poziomie w audycie wydatków na Program Społeczno-Gospodarczy, analizujemy także obszar HR i realizację Programu Dobrowolnych Nabyć. Trwają też prace nad oceną harmonogramów w programie kolejowym i lotniskowym" - powiedział Lasek.

Dodał, że spółka realizuje równolegle przetargi na audytorów zewnętrznych. "Bardzo nas ciekawi, jakie firmy się zgłoszą, ponieważ przez ostatnie lata spółka dość mocno wydrenowała rynek, czyli pozawierała bardzo dużo umów z podmiotami, które mogłyby takie audyty przeprowadzić. Ze wstępnych naszych analiz wynika, że to ok. 116 takich firm" - powiedział. Jak dodał, firmy te zostaną wykluczone z postępowania na audytora ze względu na podejrzenie konfliktu interesów, nie można bowiem oceniać pracy, którą w większej lub mniejszej części samemu się wykonywało.

Przypomniał, że spółka w ostatnim czasie unieważniła postępowania przetargowe związane z audytem poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń, "w związku z identyfikacją sytuacji mającej znamiona konfliktu interesów". Unieważniono także postępowanie na audyt harmonogramów dla części lotniskowej i kolejowej (w zakresie linii „igrek”), który był prowadzony jako postępowanie regulaminowe.

"Wracając do audytów prowadzonych przez spółkę i Biuro Pełnomocnika ds. CPK, to w zasadzie jesteśmy na ukończeniu audytu wewnętrznego w zakresie harmonogramu lotniskowego oraz realizacji Programu Społeczno-Gospodarczego i myślę, że niedługo, za około trzy tygodnie, będziemy informowali o wewnętrznych ustaleniach " - powiedział Lasek.

"Dążymy do tego, żeby ten projekt wyprostować, żeby go dobrze ocenić, wskazać, co ma w nim sens, uzasadnienie ekonomiczne i merytoryczne" - poinformował.

Rozmówca PAP dodał, że spółka jednocześnie pracuje nad urealnieniem kosztów projektu CPK. "W wieloletnim programie inwestycyjnym CPK do 2030 r. na część lotniskową przewidziano 76 mld zł, a na kolejową - 60 mld zł. W sumie z inwestycjami towarzyszącymi to ok. 155 mld zł" - powiedział Lasek.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) została powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego m.in. budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz inwestycji towarzyszących - m.in. linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta