Komisja chce pytać byłych prezesów Orlenu i Grupy Azoty m.in. o zatrudnianie obcokrajowców przy inwestycjach obu spółek: Olefiny III i Polimery Police. Szef komisji Michał Szczerba (KO) powiedział PAP, że Obajtek nadal nie odebrał wezwania na przesłuchanie, mimo prób jego doręczenia przez policję. Dodał, że zaplanowane na wtorek posiedzenie komisji odbędzie się oraz że liczy na to, że świadek stawi się ze względu na to, że "fakt przesłuchania jest publiczny". "Gdyby się okazało, że Daniel Obajtek nie odbierze wezwania od policji przed posiedzeniem, komisja wystąpi do sądu o nałożenie na niego kary porządkowej" – powiedział Szczerba. Według niego Obajtek przebywa za granicą.

W finale także Jarosław Kaczyński

Obajtek kandyduje do PE z pierwszego miejsca na podkarpackiej liście PiS. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział w czwartek w Sejmie, że nie wie, czy b. prezes Orlenu przyjdzie na przesłuchanie i trzeba o to pytać samego zainteresowanego. Podkreślił natomiast, że Obajtek jest "bardzo aktywny w terenie, co można obserwować w mediach społecznościowych, spotyka się z mieszkańcami Podkarpacia, uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach". Pytany, czy b. szef koncernu weźmie udział w jakiś wydarzeniach partii związanych z kampanią wyborczą, Bochenek odparł, że Prawo i Sprawiedliwość nie ingeruje w kalendarz swoich kandydatów, bo każdy ma własny plan na swoją kampanię.

W środę o godz. 10 na przesłuchanie został wezwany b. premier Mateusz Morawiecki. Ma być pytany m.in. o kwestie bezpieczeństwa związane z systemem wydawania wiz, w tym o program Poland.Business Harbour. Program zakładał uproszczoną procedurę wizową dla firm, startupów i specjalistów IT, bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Za jedną ze ścieżek programu odpowiadała KPRM i GovTech. Pod koniec stycznia tego roku PBH został zawieszony.

Ostatnie zaplanowane przez komisję przesłuchania to 4 czerwca - b. szefa MSZ Zbigniewa Raua i 5 czerwca - prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wstępna wersja sprawozdania z prac komisji ma być przedstawiona 10 czerwca. Komisja bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.