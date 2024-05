Morawiecki o komisji ds. afery wizowej: To jest komisja ds. kłamstwa wizowego

Były szef rządu Mateusz Morawiecki 29 maja przed godz. 15.00 zakończył składanie zeznań przez sejmową komisją ds. afery wizowej. Podczas rozmowy z dziennikarzami podsumował przesłuchanie. "Dla mnie jest więcej niż jasne po tym posiedzeniu, że to jest komisja ds. kłamstwa wizowego. Powiedziałem tutaj i warto to powtórzyć, że nieprawidłowości dotyczyły kilkuset wiz, a mowa była podczas kampanii wyborczej o kilkuset tysiącach wiz, więc to kłamstwo razy 1000" - powiedział Morawiecki.