Premier Donald Tusk podkreślił, że docenia wysiłki prezydenta Andrzeja Dudy w trakcie jego wizyty w Chinach. Poinformował, że rząd przekazał Kancelarii Prezydenta rekomendacje przed wizytą, m.in. dot. możliwego wpływu Chin na Białoruś. "Jestem bardzo usatysfakcjonowany działaniami prezydenta" - zaznaczył Tusk.

Reklama

„Lepiej mieć z takim państwem jak Chiny jak najlepsze relacje"

Prezydent, w ramach trwającej od poniedziałku oficjalnej wizyty w Chinach, spotkał się m.in. z przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Jak poinformował Andrzej Duda, rozmowa dotyczyła m.in. kwestii bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej napaści na Ukrainę i ataku hybrydowego Białorusi na polską granicę.

Reklama

Podczas środowej konferencji prasowej premier oświadczył, że docenia wysiłki prezydenta Dudy w Chinach. "Wysłaliśmy prezydentowi szczegółowe rekomendacje przed wizytą, co z punktu widzenia rządu, co jest w interesie Polski. Prezydent robił wszystko, by do chińskich partnerów dotarły informacje, czego Polska oczekuje, np. jeśli chodzi o możliwy wpływ Chin na zachowanie się Białorusi" - powiedział Tusk.

Powtórzył, że jest "bardzo usatysfakcjonowany działaniami prezydenta Dudy". Szef rządu zauważył też, że „lepiej mieć z takim państwem jak Chiny jak najlepsze relacje, a nie jak najgorsze, z oczywistych względów". Podczas wizyty prezydenta Dudy w Chinach ogłoszone zostało m.in. zniesienie krótkoterminowych wiz dla Polaków. Ruch bezwizowy dla obywateli Polski, umożliwiający wjazd i pobyt na terytorium ChRL do 15 dni, będzie obowiązywał od 1 lipca br. Ponadto zawarto porozumienia dotyczące eksportu polskiej żywności do Chin, w tym umożliwiające sprzedaż polskiego drobiu w Chinach.