Tusk ogłasza nowe podejście do budowy kolei

"W naszym projekcie koleje nie będą budowane od nowa, żeby się łączyć w Baranowie" - oświadczył Tusk na konferencji prasowej, dodając, że taka koncepcja oznacza też ograniczenie skali wywłaszczeń pod nowe linie kolejowe. Jak dodał, zamiast tego rząd proponuje połączenia kolejami wszystkich dużych polskich miast. "Koleje, które proponujemy to połączenia polskich miast między sobą, to relatywnie gęsta sieć łącząca realne skupiska ludzi i obsługująca realne potoki pasażerów" - stwierdził szef rządu.

Reklama

Jak dodał Donald Tusk, początkiem budowy nowej sieci kolejowej będzie tzw. "Y", czyli linia kolei dużych prędkości, łącząca Warszawę z Łodzią, a następnie w okolicy Sieradza rozgałęziająca się w kierunku Poznania i Wrocławia. Zaznaczył też, że na autostradzie Warszawa-Łódź powstaną trzeci i czwarty pas ruchu.

Koleje dużych prędkości i rozbudowa dróg

Reklama

Premier zapowiedział także, że rząd, tam gdzie zaistnieje potrzeba, będzie wspierał rozwój lotnisk regionalnych. Dodał, że lotnisko w Modlinie zostanie rozbudowane i zmodernizowane pod kątem tanich linii lotniczych, zyska też połączenie kolejowe z Warszawą.

130 samolotów dla LOT-u

„Lotnisko Okęcie zostanie pilnie zmodernizowane. Kilka lat temu przerwano prace modernizacyjne, musimy teraz jak najszybciej wrócić do modernizacji i usprawnienia lotniska na Okęciu. To samo dotyczy także Modlina i jego modernizacji” – powiedział w środę premier Donald Tusk. Dodał, że kolejnym elementem planu są Polskie Linie Lotnicze LOT.

„Bardzo zależy nam, aby LOT stał się jedną z największych firm lotniczych. Oczywiście gigantów nie przegoni, ale możemy myśleć, że choć LOT nie przegoni Lufthansy, to jednak może być firmą tego rzędu. To oznacza konieczność uzupełnienia floty do ponad 130 samolotów" – powiedział szef rządu. Donald Tusk zwrócił się do wiceministra funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Macieja Laska z prośbą o szczegóły „w ambitnym planie”.

„W ambitnym planie do 2032 roku 135 samolotów, z czego ok. 31 samolotów szerokokadłubowych” – powiedział Maciej Lasek. Premier Tusk ocenił, że te zadania spinają się w logiczną całość. Podkreślił, że ważna jest budowa połączeń między największymi miastami, dzięki czemu „będziemy mieli megalopolis”. „To pozwoli zaangażować w projekt unowocześnienia Polski wszystkie ośrodki, nie tylko Warszawę” – dodał premier.