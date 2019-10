Studium wykonalności dotyczy budowy dwóch dodatkowych zelektryfikowanych torów aglomeracyjnych na odcinku ok. 20 km, od przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie (na styku ze stacją Warszawa Zachodnia) do stacji Piaseczno.

Jak podają PKP PLK, w ramach studium wykonalności wykonawca dokona kompleksowej analizy, która określi możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres niezbędnych prac, a także szacowane koszty inwestycji. Studium będzie podstawą do szczegółowego planowania projektu po 2020 roku.

"Na trasie z Warszawy do Piaseczna wraz z połączeniem do Konstancina–Jeziornej Polskie Linie Kolejowe planują dodatkowe tory dla kolei aglomeracyjnej. To zadanie wpisuje się w realizację rządowego programu Kolej+" – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Szef PKP PLK Ireneusz Merchel podkreśla, że planowana budowa dwóch dodatkowych zelektryfikowanych torów z Piaseczna do Warszawy zapewni oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego i towarowego. Na torach aglomeracyjnych możliwe będzie uruchomienie większej liczby połączeń.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski