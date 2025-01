To oni przejęliby władzę w Sejmie. Polacy wskazali, kogo popierają najbardziej [SONDAŻ]

Największe poparcie w przypadku rychłych wyborów do Sejmu uzyskałaby Koalicja Obywatelska (KO) z wynikiem 31,9 proc. NA niewiele mniej, bo 30,7 proc., mogłoby liczyć Prawo i Sprawiedliwość (PiS). To wnioski z najnowszego sondażu firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM. Do parlamentu weszłoby w sumie 5 ugrupowań.