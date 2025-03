Doniesienia o problemach Szejny z alkoholem i tzw. kilometrówkami

W ostatnich tygodniach media informowały o problemach Szejny z alkoholem oraz prokuratorskim postępowaniu w sprawie nieprawidłowości przy rozliczaniu tzw. kilometrówek. We wtorek wiceminister odniósł się do zarzutów w krótkim oświadczeniu, informując, że "zmierzył się z problemem nadużywania alkoholu", odzyskał kontrolę nad zdrowiem. Szejna zapewnił również o prawidłowym rozliczaniu kilometrówek.

Premier Tusk nakazuje wyjaśnienie sprawy

Odnosząc się do sprawy na początku wtorkowego posiedzenia rządu, premier zwrócił się do szefa MSZ mówiąc, że "dobrze byłoby urlopować pana ministra Szejnę do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy". "I nie mówię o kłopotach zdrowotnych, ale pojawiły się tam inne wątki" - dodał. "Nie jest moim zadaniem teraz rozstrzygać o zasadności tych uwag (...), ale prosiłbym o urlopowanie wiceministra i pilne wyjaśnienie sprawy w każdym aspekcie" - powiedział szef rządu. (PAP)