Na kogo zagłosują Polacy w II turze wyborów?

W najnowszym sondażu prezydenckim przeprowadzonym przez pracownię badawczą Opinia24 na zlecenie Radia Zet, badanym zadano pytanie: "Prawdopodobnie dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, w której spotkają się dwaj kandydaci. Na kogo z tej dwójki zagłosowałby Pan / Pani w takich wyborach?".

W badaniach przyjęto założenie, że do II tury przechodzi dwóch z trzech uczestników wyścigu prezydenckiego, którzy obecnie posiadają najwyższe poparcie, czyli - kandydat KO Rafał Trzaskowski, popierany przez PiS Karol Nawrocki i kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. Do udziału w badaniu zaproszono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że wezmą udział w najbliższych wyborach prezydenckich.

Trzaskowski vs. Mentzen

W sytuacji, w której Trzaskowski wejdzie do II tury z Mentzenem, 50 proc. badanych deklaruje, że oddałoby swój głos na kandydata KO, a 43 proc. badanych wyraziło poparcie dla kandydata Konfederacji. 7 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie wie, kogo poparłoby w takiej sytuacji.

Trzaskowski jest chętniej wybierany przez kobiety (59 proc.); Mentzen cieszy się większym poparciem wśród mężczyzn (52 proc.) - wynika z sondażu. Kandydat Konfederacji zyskuje przewagę wśród najmłodszych wyborców; popiera go 62 proc. osób między 18 a 24 rokiem życia, 57 proc. wyborców od 25 do 29 lat, a także 53 proc. osób od 30 do 39 lat.

Trzaskowski cieszy się większym poparciem wśród starszych grup wyborców (40-49 lat – 53 proc., 50-59 lat – 47 proc., wobec 45 proc. gotowych głosować na kontrkandydata i 61 proc. wyborców powyżej 60 lat deklarujących poparcie dla kandydata KO).

Kandydat KO zyskuje przewagę wśród respondentów z wyższym wykształceniem (61 proc.) oraz z wykształceniem średnim, pomaturalnym i nieukończonym wyższym (55 proc.). Mentzen ma wyższe poparcie wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (51 proc. wobec 39 proc. zwolenników Trzaskowskiego) oraz zasadniczym zawodowym i średnim nieukończonym (56 proc.).

Trzaskowski vs. Nawrocki

Natomiast gdyby w II turze wyborów znaleźliby się Trzaskowski z Nawrockim, to 52 proc. badanych poparłoby przedstawiciela KO, 42 proc. oddałoby głos na kandydata PiS, a 6 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Na Trzaskowskiego oddałoby głos 57 proc. kobiet i 48 proc. mężczyzn, natomiast na Nawrockiego zagłosowałoby 47 proc. mężczyzn i 38 proc. kobiet.

W tym zestawieniu najmłodsi wyborcy częściej wybierają kandydata KO (57 proc. osób w wieku 18-24 lata); Trzaskowskiego częściej wybierają również osoby między 40 a 49 r.ż. (55 proc.), oraz powyżej 60 r.ż. (57 proc. respondentów).

Nawrocki zyskuje przychylność wśród wyborców w wieku 25-29 lat (54 proc.) oraz w grupie 50-59 lat (49 proc. wobec 46 proc. chcących głosować na kandydata KO). Najbardziej zbliżone są wyniki wyborców między 30 a 39 r.ż., gdzie na Trzaskowskiego swój głos odda 45 proc. z nich, a na Nawrockiego 46 proc.

Kandydata KO częściej popierają osoby z wyższym wykształceniem (66 proc.), oraz ci z wykształceniem średnim, pomaturalnym lub nieukończonym wyższym (53 proc. respondentów).

Natomiast Nawrocki częściej przekonuje do siebie wyborców z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (58 proc.) oraz zasadniczym zawodowym i średnim nieukończonym (49 proc. wobec 40 proc. popierających Trzaskowskiego).

Badanie zostało zrealizowane przez pracownię Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 2-6 kwietnia 2025 roku. Wyniki procentowe zaokrąglono do pełnych wartości. (PAP)