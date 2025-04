Przedstawiciel inicjatywy "SprawdzaMY" Adam Malinowski przedstawił pomysły dotyczące ułatwień procedury rozwodowej. "Pozasądowe rozwiązanie małżeństwa, (...) pozwoli, żeby urzędnik stanu cywilnego lub notariusz, jeżeli nie ma sporu majątkowego, jest zgodność obu stron i nie ma małoletnich dzieci, mógł ten proces rozwodu zakończyć" - wskazał. Jak zaznaczył, pozwoli to na odciążenie sądów.

Reklama

Reklama

Kolejna propozycja to wydłużenie terminu z 3 do 24 miesięcy na złożenie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do swojego nazwiska. "Wydaje to się okres całkowicie wystarczający na dokonanie tych formalności" - powiedział Malinowski.

Premier: Będziemy o tym rozstrzygali na rządzie

Propozycje skomentował szef rządu. "Mamy projekt z 23 kwietnia, czyli z wczoraj. To już jest projekt konkretnej ustawy dotyczący ułatwienia procedury rozwodowej. (... ) 6 maja będziemy o tym rozstrzygali na rządzie" - przekazał premier Donald Tusk. Również szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Maciej Berek potwierdził, że Rada Ministrów zajmie się wtedy tym projektem.