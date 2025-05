Koalicja Obywatelska (KO) na czele zestawienia

Z sondażu partyjnego przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że w wyborach parlamentarnych na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 31,2 proc. badanych, co oznacza wzrost poparcia dla tego ugrupowania o 0,8 pkt proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym pod koniec kwietnia.

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) i Konfederacja na podium

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 27,5 proc. głosów poparcia (wzrost o 0,2 pkt proc.), a Konfederacja na 13,1 proc. (spadek o 1,3 pkt proc.).

Lewica w Sejmie, ale już Trzecia Droga wypada z parlamentu

Na 7,6 proc. głosów może liczyć Lewica (wzrost o 0,8 pkt proc.), a Trzecią Drogę poparło 7,4 proc. badanych (spadek o 1,4 pkt proc.), co oznacza, że TD spadła poniżej progu wyborczego dla koalicji, który wynosi 8 proc. Oznacza to, że w obecnym układzie głosów TD nie uzyskałaby mandatów, co wpływa na cały układ sił w Sejmie - podkreśliła WP.

Pozostałe partie poza Sejmem

3,9 proc. badanych zagłosowałoby na Partię Razem, a 0,5 proc. badanych wybrało odpowiedź "inne ugrupowania" (spadek o 0,5 pkt proc.). 8,8 proc. ankietowanych wskazało, że trudno powiedzieć, na kogo oddałoby głos (wzrost o 1,4 pkt proc.).

Podział mandatów w Sejmie

Na podstawie tych preferencji, WP przedstawiła prognozowany podział mandatów w 460-osobowym Sejmie, z którego wynika, że poparcie dla KO mogłoby przełożyć się na 192 mandaty, PiS otrzymałby 167 mandatów, 69 mandatów przypadłoby Konfederacji, a 32 mandaty otrzymałaby Lewica.

Taki rozkład sił parlamentarnej arytmetyki wskazuje, że ewentualna koalicja KO i Lewicy mogłaby utworzyć blok liczący 224 mandaty. Z kolei wspólne siły PiS i Konfederacji dałyby 236 mandatów, co oznaczałoby w Sejmie większość - podało WP.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski w dniu 7 maja 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób. (PAP)