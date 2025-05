Wybory 2025. Przed nami wielkie zaskoczenie? Aż 1/4 Polaków może zmienić zdanie przy urnie

Choć wiele osób ma już jasne plany co do tego, na kogo odda swój głos w czasie niedzielnych wyborów prezydenckich, to wciąż całkiem spora grupa wyborców dopuszcza zmianę kandydata w ostatniej chwili - wynika z sondażu UCE Research na zlecenie Onetu. Oznacza to, że mogą czekać nas pewne zaskoczenia.