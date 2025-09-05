Nawrocki kontra Tusk

Na pytanie, kto wygrywa w politycznym starciu prezydenta i premiera, Karol Nawrocki otrzymał 42 proc. głosów, a Donald Tusk 22 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu".

20 proc. uczestników opublikowanego w piątek sondażu odpowiedziało, iż żaden z nich nie wygrywa, a zdania w tej sprawie nie miało 16 proc. badanych.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytutu Badań Pollster w dniach 30 sierpnia - 1 września br. na próbie 1000 dorosłych Polaków.