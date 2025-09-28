Ankietowani byli pytani w badaniu: „Jak obecnie ocenia pan/pani Donalda Tuska w roli premiera RP?”.

Wyniki sondażu

Z danych wynika, że łącznie 48,4 proc. badanych ocenia pracę Tuska pozytywnie, z czego 15,9 proc. „zdecydowanie pozytywnie”, a 32,5 proc. „raczej pozytywnie”.

Jak zauważyła Wirtualna Polska, niemal tak samo liczna grupa respondentów wyraża negatywną opinię o premierze - 47,6 proc. „Największy odsetek w tej kategorii, a zarazem najwyższy pojedynczy wynik w całym badaniu, to »zdecydowanie negatywna« ocena, którą wybrało 33 proc. uczestników sondażu. Kolejne 14,6 proc. ankietowanych ocenia premiera »raczej negatywnie«” - podał portal.

4 proc. badanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat i wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został zrealizowany w dniach 13-15 września 2025 r. metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.