PiS na pierwszym miejscu

Według sondażu, pod koniec września największym poparciem cieszy się PiS; chęć oddania głosu na tę partię zadeklarowało 32,87 proc. badanych (o 1,24 pkt proc. więcej niż w badaniu przeprowadzonym przez Instytut na początku bieżącego miesiąca).

Spadek KO

Na drugim miejscu uplasowała się KO z wynikiem 31,12 proc. (spadek o 1,48 pkt proc.).

Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 11,81 proc. (spadek o 0,74 pkt proc.).

Partia Brauna z największym wzrostem

Na 6,68 proc. głosów może liczyćNowa Lewica (spadek o 0,64 pkt proc.), a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - na 6,66 proc. (wzrost o 1,55 pkt proc.)

Chęć oddania głosu na Partię Razem zadeklarowało w badaniu 4,52 proc. (spadek o 0,97 pkt proc.). Polskę 2050 Szymona Hołowni popiera 4,14 proc. respondentów (wzrost o 0,69 pkt proc.), a Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć na 1,60 proc. poparcia (wzrost o 0,12 pkt proc.).

Głos na „inne ugrupowanie” chce oddać 0,6 proc. respondentów.

Badanie zrealizowane zostało przez Instytut Badań Pollster w dniach 27-28 września br. metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków.