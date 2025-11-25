Pozornie sklep, w rzeczywistości bardziej przypomina klub dla modowych indywidualistów, dla których ubrania są manifestem stylu życia. Sprawdziliśmy, co sprawia, że PRM zyskuje status najważniejszego punktu na modowej mapie Warszawy i nie tylko.

Reklama

Kim są klienci PRM Concept Store?

Klient PRM to ktoś, kto jest świadomy swojej wartości i potrafi trafnie ocenić otaczający go świat. Zanurzony w kulturę i sztukę, żyjący w wielkomiejskim rytmie, ma świadomą potrzebę jakości. Dlatego właśnie wybiera marki, które oferują coś więcej niż dobrze wyglądające buty i ubrania. To filozofia marki jest tym, co przyciąga najbardziej. A PRM Concept Store jest miejscem, które takie właśnie marki skupia: MM6 Maison Margiela, Rick Owens, Maison Kitsuné, Kenzo, Filling Pieces czy Vetements.

Oferty tych brandów nie widuje się w klasycznych centrach handlowych. Nie mają nic wspólnego z masową produkcją adresowaną do przypadkowych odbiorców. Ich wyróżnikiem jest niszowa ekskluzywność – osoby noszące te ubrania potrafią docenić wyjątkowość limitowanych serii.

PRM Concept Store to nie tylko zakupy, to coś znacznie więcej. Tu nie przychodzi się po prostu po nową kurtkę, ale po poszukiwanie niecodziennych doznań, w których nagrodą jest zdobycie czegoś wyjątkowego – mowa zarówno o jakości, jak i o unikatowości. Tu można znaleźć między innymi limitowane efekty współpracy wielkich marek, np. Adidas x Wales Bonner.

PRM Concept Store – coś znacznie więcej niż butik

Pierwsza wizyta w PRM Concept Store może być sporym zaskoczeniem. To nie jest tak po prostu sklep z ubraniami, nawet ekskluzywnymi. Tu przychodzi się po wrażenia i doznania, a przy okazji czasem robi zakupy. Normą jest wielogodzinne przesiadywanie i prowadzenie rozmów w otoczeniu designerskich instalacji sztuki użytkowej. W tym kontekście PRM Concept Store można nazwać showroomem, miejscem spotkań i strefą kultury. Zakupy to dodatek dla czegoś ważniejszego – tworzenia społeczności, która wyznacza trendy.

Z praktycznego punktu widzenia warto podkreślić indywidualną obsługę klienta. Tu każdy może liczyć na fachowe doradztwo, które podkreśla osobowość i styl.

/> />

Społeczność, która tworzy trend, a nie za nim podąża

PRM ma coś, czego nie mają inne sklepy – społeczność. To duża różnica w stosunku do anonimowych klientów. W PRM Concept Store można spotkać nie tylko ludzi, którzy chcą kupić fajny ciuch. To miejsce przyciąga artystów, projektantów i kolekcjonerów. Przychodzą też osoby, które potrafią wybierać świadomie i szukają niepowtarzalnych rozwiązań doskonale wpisujących się w klimat streetartu. Ta odmienna filozofia sprawia, że obowiązujące w PRM Concept Store trendy są efektem wizjonerskiej społeczności, a nie z góry narzucone przez modowe wybiegi.

I jeszcze jedno – klienci PRM Concept Store nie przychodzą do sklepu – oni przychodzą do siebie. To spora różnica w podejściu do zakupów. Różnica, która wychodzi na plus.

Moda ma różne oblicza. Czasem jest to masowy trend odzwierciedlający popkulturowe zapędy social mediów, a czasem coś wyjątkowego – unikatowego, a jednak niepozostawiającego wątpliwości, że jest na czasie. PRM Concept Store nie podąża za trendami – on je tworzy! Można śmiało powiedzieć, że kreuje kulturę mody premium – od niszowych marek oferujących jakość, po limitowane serie nie do zdobycia w innych sklepach.

Więcej o kolekcjach dostępnych w PRM można przeczytać na https://prm.com/pl.