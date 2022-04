Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie to koalicja kobiet z Polski i Ukrainy, która zdecyduje m.in. do kogo trafią granty z Funduszu Wsparcia Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy „Cześć Dziewczyny!”. W pierwszej edycji Konkursu Grantowego wartość grantów sięgnie prawie 1,5 miliona złotych. Pieniądze na Fundusz gromadzone są m.in. za pośrednictwem strony www.czescdziewczyny.pl

Reklama

W ramach Konkursu Grantowego Siostrzeństwo wybierze projekty wspierające inicjatywy społeczne, których celem jest poprawa sytuacji ukraińskich Kobiet i Dziewczynek. Premiowane będą pomysły oparte będą na budowie zespołu złożonego z Polek i Ukrainek na poziomie lokalnym.

Reklama

– W sytuacji, w której się znaleźliśmy, odnajduję jedną pozytywną rzecz dla Ukrainy i dla Polski - możemy zostawić zaszłości historyczne i zjednoczyć się. Tworzyć przyszłość i pomóc kobietom, które zostały dziś same z malutkimi dziećmi. One muszą zacząć swoje życie od nowa. Większość ma nadzieję, że będzie mogła wrócić do swojego kraju. Ale dopóki nie wrócą, powinny poczuć się pewnie tutaj, w Polsce. Muszą odnaleźć swoje miejsce do życia i zabezpieczyć swoje dzieci. Wszyscy widzieliśmy obrazki z granicy, z pociągów. Ich heroizm. Po naszym zwycięstwie musimy postawić pomnik kobiecie z dzieckiem – mówiła Iryna Deszczyca, małżonka ambasadora Ukrainy w Polsce.

– 8 marca udało nam się uruchomić Fundusz „Cześć Dziewczyny!”. Dzięki niemu ludzie mogą przekuć swoje gesty serca w pomoc, która nie będzie trwała tylko przez moment. To już nie jest pierwszy etap bycia razem, to etap tworzenia wspólnej rzeczywistości. I tę rzeczywistość przychodzi nam dziś stworzyć. Przed takim wyzwaniem stawia nas życie i historia. Tym właśnie określa się prawdziwie dobrą relację. Gdy opadają pierwsze emocje i trzeba pomyśleć o byciu ze sobą na długo. Wtedy stajemy przed najważniejszą próbą naszego człowieczeństwa - bycia w relacji. Głębokiej, prawdziwej, pełnej szacunku z obu stron – mówiła Dominika Kulczyk, Prezeska Kulczyk Foundation.

– Marian Turski powiedział w Oświęcimiu - nie możemy być obojętni. To jest zdanie, którym kieruję się w życiu. Moja babcia i prababcia były w Oświęcimiu. Gdy oglądałam zdjęcia z Buczy, znów widziałam te obrazy i te wspomnienia. Wiele lat temu kobiety nie miały tyle szczęścia co my, nie miały jak się skontaktować, spotkać i rozpocząć wspólne działanie. Umówić się na to, co my robimy teraz. Nie mamy już żadnej wymówki, żeby czegoś nie zrobić. To jest dla mnie oczywiste – mówiła Magdalena Adamowicz, posłanka do Parlamentu Europejskiego.

W skład Siostrzeństwa Polsko-Ukraińskiego weszły:

Magdalena Adamowicz – prawniczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego

– prawniczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego Walentyna Berezenko – lekarka, kierowniczka Centrum Hepatologii Dziecięcej Państwowego Instytutu Położnictwa i Ginekologii w Kijowie

Henryka Bochniarz – ekonomistka, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan

– ekonomistka, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan Elżbieta Bodio – wiceprezeska Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

– wiceprezeska Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Iryna Deszczyca – małżonka ambasadora Ukrainy w Polsce

Ewa Ewart – dziennikarka, reżyserka i producentka filmów dokumentalnych

– dziennikarka, reżyserka i producentka filmów dokumentalnych Sylwia Gregorczyk-Abram – adwokatka, współtwórczyni inicjatywy „Wolne Sądy”

– adwokatka, współtwórczyni inicjatywy „Wolne Sądy” Agnieszka Holland – reżyserka, prezeska Europejskiej Akademii Filmowej

– reżyserka, prezeska Europejskiej Akademii Filmowej Janina Ochojska – działaczka humanitarna, prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej

– działaczka humanitarna, prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej Maryna Kaftan – ekspertka ds. edukacji, członkini Zespołu ds. Wspierania Reform w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy

– ekspertka ds. edukacji, członkini Zespołu ds. Wspierania Reform w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy Myroslava Keryk – historyczka, prezeska Fundacji „Nasz Wybór”

– historyczka, prezeska Fundacji „Nasz Wybór” Bogumiła Kaniewska – literaturoznawczyni, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– literaturoznawczyni, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Halyna Karp – radna regionu Iwano-Frankiwsk, była wiceminister energetyki

– radna regionu Iwano-Frankiwsk, była wiceminister energetyki Aleksandra Klich – dziennikarka, redaktorka naczelna „Wysokich Obcasów”

– dziennikarka, redaktorka naczelna „Wysokich Obcasów” Dominika Kulczyk – przedsiębiorczyni, prezeska Kulczyk Foundation

– przedsiębiorczyni, prezeska Kulczyk Foundation Nataliya Kravets – prezeska Ukraińskiego Centrum Edukacji

– prezeska Ukraińskiego Centrum Edukacji Olha Matviienko – profesorka Katedry Pedagogiki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Językowego

– profesorka Katedry Pedagogiki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Językowego Marta Lempart – działaczka społeczna, inicjatorka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

– działaczka społeczna, inicjatorka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Joanna Mosiej-Sitek – dziennikarka, zastępczyni wydawcy „Gazety Wyborczej”

– dziennikarka, zastępczyni wydawcy „Gazety Wyborczej” Monika Płatek – prawniczka, profesorka nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego

– prawniczka, profesorka nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego Olga Struk – przedsiębiorczyni, założycielka Arthur Murray Dance Studios

– przedsiębiorczyni, założycielka Arthur Murray Dance Studios Olga Tokarczuk – pisarka, poetka i eseistka, laureatka Nagrody Nobla

– pisarka, poetka i eseistka, laureatka Nagrody Nobla Olena Volyarska – profesorka nadzwyczajna Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Językowego

– profesorka nadzwyczajna Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Językowego Oksana Zabużko – pisarka, poetka i eseistka, Instytut Filozofii Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk

– pisarka, poetka i eseistka, Instytut Filozofii Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk Iryna Zapatrina – profesorka ekonomii, założycielka Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Kijowie

Jednocześnie przy ulicy Ogrodowej 3 w Warszawie rozpoczęło działanie powołane przez Kulczyk Foundation Centrum Pomocy Kobietom z Ukrainy „Cześć Dziewczyny!”. Można tu wziąć udział w specjalnych zajęciach prowadzonych dla kobiet z Ukrainy i ich dzieci, takich jak lektoraty języka polskiego, warsztaty kulinarne, edukacyjne i muzyczne. Możliwe jest także spotkanie z psychologiem, a na miejscu utworzono też kącik dla dzieci.

Od początku agresji Rosji na Ukrainę, polsko-ukraińską granicę przekroczyło już prawie 2,5 miliona uchodźców. To w zdecydowanej większości kobiety i dzieci. Dobrze obrazują to dane dotyczące zatrudnienia. Aż 76% osób z Ukrainy, które podjęły pracę w Polsce w tym czasie to kobiety.

Aby zapewnić im długofalową pomoc, bazującą między innymi na tworzeniu miejsc pracy, aktywizacji zawodowej, wsparciu edukacji i kultury powstał Fundusz Wsparcia Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy. Fundusz to część inicjatywy „Cześć Dziewczyny!” uruchomionej 8 marca przez Kulczyk Foundation. Fundacja gromadzi w ten sposób pieniądze na długofalową pomoc dla Dziewczyn z Ukrainy i ich rodzin. Zbiórka jest prowadzona na kontach Kulczyk Foundation oraz na portalu Patronite, pod adresem patronite.pl/czescdziewczyny

Na koncie Funduszu zgromadzono do tej pory prawie 1,5 miliona złotych, z czego milion złotych przekazała Prezeska Zarządu Kulczyk Foundation Dominika Kulczyk. Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie będzie dysponentem tych środków i to ono – jako ciało doradcze Kulczyk Foundation – przyznawać będzie granty, zarówno w tej, jak i kolejnych edycjach Konkursu. Organizatorzy liczą, że idea spotka się z ciepłym przyjęciem, a na konto Funduszu trafią kolejne wpłaty.