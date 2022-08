Bardzo. Teraz widzę, że byłem tak ciekawy ludzkich żyć, że trochę o swoim zapomniałem. Tak mnie to wciągnęło. Lubię proste historie. Jedna kamera, 4,5-metrowa tyczka, tak żeby mikrofon sięgał z balkonu do chodnika na wysokość człowieka. Chodziło o to, że ja sobie stoję, a świat do mnie przychodzi, podpływają do mnie różne wspaniałe okazy ludzkie, a ja wędkuję mikrofonem i kamerą. Niesamowite jest to, że można człowieka zaczepić z balkonu na ulicy i on w trzy minuty opowiada swoje życie. Gdyby to tak nie działało, to żadnego filmu dokumentalnego bym nie zrobił. Kiedy się słucha uczciwie i patrzy w oczy, to... Reżyseria w filmie dokumentalnym to też opowieść o uwodzeniu.