"Z naszych obserwacji wynika, że organizowanie kampanii uświadamiających zagrożenie jest kluczem do ograniczenia wszelkiej formy przestępczości, czyli sytuacji niebezpiecznych. Stąd pomysł na zorganizowanie kampanii społecznej, tym razem skierowanej do młodych kobiet, korzystających na terenie garnizonu stołecznego z przewozu osób na tzw. aplikację - przekazał PAP rzecznik KSP.

Policjantki wystąpiły w filmie

Nadkomisarz wskazał, że w związku z tym w poniedziałek Komenda Stołeczna Policji rozpoczyna działania prewencyjne pod hasłem "Świadomość". Jej głównym celem jest ograniczenie przestępstw w przewozach "na aplikację". "Na ręce rektorów warszawskich uczelni wyższych będą przekazywane listy intencyjne wskazujące na zaistniały problem wraz z grafiką dotyczącą najważniejszych zachowań ograniczających zagrożenie w trakcie korzystania z tego typu przewozu" - wyjaśnił policjant.

"Decyzję o podjęciu akcji, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przejazdów na tzw. aplikację i zwrócenie uwagi na najważniejsze kwestie związane ze zminimalizowaniem ryzyka w tego typu sytuacjach podjął Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak. Koordynacją działań zajął się Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji" - podał.

Na potrzeby kampanii stołeczni policja nagrała film, w którym wystąpiły policjantki służące w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Każda funkcjonariuszka wskazuje, na co należy zwrócić uwagę przy korzystaniu z przewozów "na aplikację". Przede wszystkim należy sprawdzić, czy pojazd posiada właściwe oznakowanie oraz zanim się wsiądzie, trzeba się upewnić, że to samochód wskazany w aplikacji i kierowca jest tą samą osobą, co wskazana w aplikacji. Warto też udostępnić trasę przejazdu osobie zaufanej, a także nie bać się poprosić o zmniejszenie temperatury, bo ta może wywołać u senność. Można również uchylić szybę oraz nie odpowiadać na pytania kierowcy. W razie zagrożenia, należy zadzwonić pod nr alarmowy 112.

Ostrożność powinny zachować przede wszystkim młode kobiety

"Szczegółowa analiza zdarzeń, które w ostatnich latach miały miejsce na terenie Warszawy i okolicznych powiatów pokazuje, że ostrożność powinny zachować przede wszystkim młode kobiety, często studentki, które wracając do domu ze spotkań, korzystają z tzw. przewozów osób. Dlatego podjęto decyzję, aby w kampanii uwzględnić kierowanie informacji do takich podmiotów jak uczelnie. Zależy nam również, aby wszystkie niebezpieczne zdarzenia, które zaistniały, były zgłaszane policji" - zaapelował.

Rzecznik KSP przekazał też, że od początku tego roku do 15 listopada policjanci odnotowali 22 zdarzenia, w których zostały wykorzystane kobiety. "W porównaniu do tego samego okresu roku minionego to o 8 zdarzeń tego typu więcej. Mamy świadomość, że są to liczby dotyczące zdarzeń zgłoszonych i postępowań prowadzonych jako czyny stwierdzone. Ale wiemy również, że wiele tego typu zdarzeń nie zostało zgłoszonych organom ścigania" - powiedział.

"W tym miejscu zachęcamy, aby żadnej takiej sytuacji nie pozostawiać bez reakcji ze strony osób poszkodowanych. Wystarczy zwykłe zgłoszenie, aby ze strony policji zostały podjęte czynności. Tylko w taki sposób możemy walczyć z tego typu przestępstwami, do jakich dochodziło w przewozach osób" - podkreślił.

"Kampania społeczna to jeden z elementów różnego rodzaju działań ukierunkowanych na zwalczanie tego typu przestępczości. Systematycznie prowadzą je zarówno policjanci pionu kryminalnego, Wydziału Ruchu Drogowego oraz komórek prewencyjnych Komendy Stołecznej Policji. W ostatnim czasie głośno było o akcji koordynowanej przez Komendę Główną Policji, a prowadzonej na terenie Warszawy w okolicach klubów nocnych" - dodał nadkomisarz Sylwester Marczak.

Autor: Bartłomiej Figaj