InPost kolejny rok z rzędu wprowadził gwarancje dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie przesyłki nadane do odbioru poprzez Paczkomat zjawią się u odbiorców przed Wigilią, jeśli sprzedawca dostarczy je do sieci InPost do 22 grudnia do godziny 13:00.

"Już po raz czwarty klienci InPost mogą skorzystać z naszego autorskiego pomysłu jakim jest gwarancja dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku, postawiliśmy sobie poprzeczkę wysoko, a nawet jeszcze wyżej niż w ubiegłym. Zapewniamy gwarancję dostawy przesyłkom nadanym przez sprzedawców do 22 grudnia, zgodnie z godzinami nadań - od 13.00 do nawet 16.00 - w zależności od miejscowości nadania lub indywidualnych ustaleń sprzedawców z InPost" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie. Reklama InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.